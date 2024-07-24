24 июля 2024

Фотоловушки будут следить за жителями Свердловской области в лесах

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В лесах установят 140 устройств фотовидеофиксации
В лесах установят 140 устройств фотовидеофиксации Фото:

В свердловских лесах установят 140 фотоловушек для борьбы с поджигателями. На это губернатор Евгений Куйвашев направил около семи миллионов рублей, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Региональное министерство природных ресурсов и экологии на эти деньги приобретет 140 комплексов автоматической фотовидеофиксации. Их установят в местах, где возможны возгорания лесов. Прежде всего, речь идет об окраинах населенных пунктов, традиционных местах охоты и рыбалки», — следует из сообщения.

Запланировано, что устройства будут оснащены датчиками движения, а также работать с широким диапазоне температура. Информация будет поступать в профильные отделы.

Власти в самом начале года выделили 100 млн рублей на покупку БПЛА и фотоловушек для мониторинга очагов пожара на Среднем Урале. Также ради защиты леса в регионе вводили особый противопожарный режим, который запрещал стоянки, прогулки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Однако ограничения сняли 18 июля.

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В свердловских лесах установят 140 фотоловушек для борьбы с поджигателями. На это губернатор Евгений Куйвашев направил около семи миллионов рублей, рассказали в департаменте информполитики региона. «Региональное министерство природных ресурсов и экологии на эти деньги приобретет 140 комплексов автоматической фотовидеофиксации. Их установят в местах, где возможны возгорания лесов. Прежде всего, речь идет об окраинах населенных пунктов, традиционных местах охоты и рыбалки», — следует из сообщения. Запланировано, что устройства будут оснащены датчиками движения, а также работать с широким диапазоне температура. Информация будет поступать в профильные отделы. Власти в самом начале года выделили 100 млн рублей на покупку БПЛА и фотоловушек для мониторинга очагов пожара на Среднем Урале. Также ради защиты леса в регионе вводили особый противопожарный режим, который запрещал стоянки, прогулки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Однако ограничения сняли 18 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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