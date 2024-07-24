Фотоловушки будут следить за жителями Свердловской области в лесах

В свердловских лесах установят 140 фотоловушек для борьбы с поджигателями. На это губернатор Евгений Куйвашев направил около семи миллионов рублей, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Региональное министерство природных ресурсов и экологии на эти деньги приобретет 140 комплексов автоматической фотовидеофиксации. Их установят в местах, где возможны возгорания лесов. Прежде всего, речь идет об окраинах населенных пунктов, традиционных местах охоты и рыбалки», — следует из сообщения.
Запланировано, что устройства будут оснащены датчиками движения, а также работать с широким диапазоне температура. Информация будет поступать в профильные отделы.
Власти в самом начале года выделили 100 млн рублей на покупку БПЛА и фотоловушек для мониторинга очагов пожара на Среднем Урале. Также ради защиты леса в регионе вводили особый противопожарный режим, который запрещал стоянки, прогулки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Однако ограничения сняли 18 июля.
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