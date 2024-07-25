«Теперь лежит в реанимации»: многодетной свердловчанке с укусом клеща отказали в медпомощи

В Шале (Свердловская область) медики отказали в помощи матери четверых детей, которую укусил клещ, попросив позвонить, когда станет хуже. Через неделю женщину в более тяжелом состоянии доставили в реанимацию, рассказал супруг пострадавшей.
«У меня сейчас жена в реанимации лежит — ее укусил клещ. Мы позвонили скорой, нам сказали, если будет хуже, тогда и обращайтесь. Изначально ее не приняли. Через неделю ей стало плохо, после чего ее увезли в больницу», — передает telegram-канал «Народный фронт» слова мужчины.
Сейчас пострадавшая находится в екатеринбургской горбольнице № 40. По словам общественников, они уже обратились в региональный минздрав.
С начала сезона клещей (25 марта) в Свердловской области зафиксировали 26,2 тысячи от укусов, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Также зарегистрирован и один летальный случай с 66-летней непривитой жительницей.
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