25 июля 2024

«Теперь лежит в реанимации»: многодетной свердловчанке с укусом клеща отказали в медпомощи

Свердловские медики отказали в помощи матери четырех детей с укусом клеща
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую госпитализировал только через неделю
Пострадавшую госпитализировал только через неделю Фото:

В Шале (Свердловская область) медики отказали в помощи матери четверых детей, которую укусил клещ, попросив позвонить, когда станет хуже. Через неделю женщину в более тяжелом состоянии доставили в реанимацию, рассказал супруг пострадавшей.

«У меня сейчас жена в реанимации лежит — ее укусил клещ. Мы позвонили скорой, нам сказали, если будет хуже, тогда и обращайтесь. Изначально ее не приняли. Через неделю ей стало плохо, после чего ее увезли в больницу», — передает telegram-канал «Народный фронт» слова мужчины.

Сейчас пострадавшая находится в екатеринбургской горбольнице № 40. По словам общественников, они уже обратились в региональный минздрав.

С начала сезона клещей (25 марта) в Свердловской области зафиксировали 26,2 тысячи от укусов, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Также зарегистрирован и один летальный случай с 66-летней непривитой жительницей.

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В Шале (Свердловская область) медики отказали в помощи матери четверых детей, которую укусил клещ, попросив позвонить, когда станет хуже. Через неделю женщину в более тяжелом состоянии доставили в реанимацию, рассказал супруг пострадавшей. «У меня сейчас жена в реанимации лежит — ее укусил клещ. Мы позвонили скорой, нам сказали, если будет хуже, тогда и обращайтесь. Изначально ее не приняли. Через неделю ей стало плохо, после чего ее увезли в больницу», — передает telegram-канал «Народный фронт» слова мужчины. Сейчас пострадавшая находится в екатеринбургской горбольнице № 40. По словам общественников, они уже обратились в региональный минздрав. С начала сезона клещей (25 марта) в Свердловской области зафиксировали 26,2 тысячи от укусов, что на 24% выше аналогичного период прошлого года. Также зарегистрирован и один летальный случай с 66-летней непривитой жительницей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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