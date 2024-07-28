Замглавы МИД Польши предложил Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии рассмотреть возможность выхода из Европейского Союза и НАТО. Это заявление было сделано в ответ на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес стран Запада и Польши в частности, сообщает Polska Agencja Prasowa.
«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», — заявил Бартошевский. Его слова стали ответом на высказывания Орбана о необходимости пересмотра отношений между Венгрией и западными институтами.
Венгрия давно выступает против ряда политик Евросоюза, особенно в вопросах миграции и распределения беженцев, а также занимает отличную от большинства европейских стран позицию по вопросу конфликта на Украине. Ряд политиков из ЕС выразили недовольство позицией Венгрии. Так, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште. Один из источников утверждает, что таким образом ЕС посылает Будапешту сигнал, что венгры не могут говорить с Россией об Украине от лица всего объединения, сообщает RT.
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