Горожане беспокоятся о том, когда починят водопровод
В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Малышева из асфальта забила ключом вода. Видео с ЖКХ-аварией завирусилось в городских telegram-каналах (в частности, "Свет Екатеринбург").
В муниципальном "Водоканале" URA.RU пояснили, что "произошла утечка из колодца". Бригада ремонтников оперативно выехала на место.
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