В центре Екатеринбурга из-под земли вырвался двухэтажный фонтан. Видео

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Горожане беспокоятся о том, когда починят водопровод
Горожане беспокоятся о том, когда починят водопровод Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Малышева из асфальта забила ключом вода. Видео с ЖКХ-аварией завирусилось в городских telegram-каналах (в частности, "Свет Екатеринбург").

В муниципальном "Водоканале" URA.RU пояснили, что "произошла утечка из колодца". Бригада ремонтников оперативно выехала на место.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Малышева из асфальта забила ключом вода. Видео с ЖКХ-аварией завирусилось в городских telegram-каналах (в частности, "Свет Екатеринбург"). В муниципальном "Водоканале" URA.RU пояснили, что "произошла утечка из колодца". Бригада ремонтников оперативно выехала на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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