В аэропорту Сургута пьяная пассажирка устроила скандал с оскорблениями сотрудников транспортной полиции. За это ей грозит административная ответственность, сообщает telegram-канал «Транспортная полиция Урала».
«Гражданка распивала спиртное в ожидании рейса „Сургут — Махачкала“. Будучи в состоянии опьянения, женщина проследовала на посадку, но на борт самолета ее не пустили представители авиакомпании, с которыми нарушительница вступила в перепалку, выражаясь при этом отборным матом и не реагируя на замечания», — сообщает telegram-канал ведомства.
В отношении женщины составлены два административных протокола. Материалы направлены в следственный комитет.
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