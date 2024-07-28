28 июля 2024

Пьяная пассажирка устроила скандал в аэропорту Сургута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяная женщина устроила скандал в аэропорту Сургута
Пьяная женщина устроила скандал в аэропорту Сургута Фото:

В аэропорту Сургута пьяная пассажирка устроила скандал с оскорблениями сотрудников транспортной полиции. За это ей грозит административная ответственность, сообщает telegram-канал «Транспортная полиция Урала».

«Гражданка распивала спиртное в ожидании рейса „Сургут — Махачкала“. Будучи в состоянии опьянения, женщина проследовала на посадку, но на борт самолета ее не пустили представители авиакомпании, с которыми нарушительница вступила в перепалку, выражаясь при этом отборным матом и не реагируя на замечания», — сообщает telegram-канал ведомства.

В отношении женщины составлены два административных протокола. Материалы направлены в следственный комитет.

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В аэропорту Сургута пьяная пассажирка устроила скандал с оскорблениями сотрудников транспортной полиции. За это ей грозит административная ответственность, сообщает telegram-канал «Транспортная полиция Урала». «Гражданка распивала спиртное в ожидании рейса „Сургут — Махачкала“. Будучи в состоянии опьянения, женщина проследовала на посадку, но на борт самолета ее не пустили представители авиакомпании, с которыми нарушительница вступила в перепалку, выражаясь при этом отборным матом и не реагируя на замечания», — сообщает telegram-канал ведомства. В отношении женщины составлены два административных протокола. Материалы направлены в следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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