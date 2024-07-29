29 июля 2024

США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
В ходе испытаний собраны данные для развитию гиперзвуковых технологий в США Фото:

Соединенные Штаты Америки провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. Об этом сообщил американский военный чиновник, не уточнив, был ли запуск успешным.

«Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флорид. Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — заявил чиновник в беседе с РИА Новости. В ходе теста были собраны данные, которые будут способствовать дальнейшему развитию гиперзвуковых технологий в США, добавил чиновник.

Испытание прошло на фоне сообщений о том, что США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая. Ранее СМИ утверждали, что испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle должно было состояться на прошлой неделе в Карибском море. Система, разрабатываемая Lockheed Martin, должна была вступить в строй в 2023 году, однако ее ввод в эксплуатацию был отложен.

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Соединенные Штаты Америки провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. Об этом сообщил американский военный чиновник, не уточнив, был ли запуск успешным. «Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флорид. Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — заявил чиновник в беседе с РИА Новости. В ходе теста были собраны данные, которые будут способствовать дальнейшему развитию гиперзвуковых технологий в США, добавил чиновник. Испытание прошло на фоне сообщений о том, что США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая. Ранее СМИ утверждали, что испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle должно было состояться на прошлой неделе в Карибском море. Система, разрабатываемая Lockheed Martin, должна была вступить в строй в 2023 году, однако ее ввод в эксплуатацию был отложен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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