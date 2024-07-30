Челябинцам объявили суммы компенсаций после подтопления

Жителям Челябинской области выплатят компенсации за утраченное имущество
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Киолим и дамба. Карабашский ГО , вода, дамба, прорыв дамбы, размытая дамба, киалимское водохранилище
Вода размыла дамбу на Киалимском водохранилише и затопила ряд територий региона Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области начались выплаты жителям, утратишим имущество после ливней. Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«В Челябинской области начались выплаты жителям населенных пунктов, пострадавших от проливных дождей. По поручению Губернатора Алексея Текслера гражданам будет оказана материальная помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минсоца уточнили, что размеры компенсации начинаются от 20 тысяч рублей. Такую сумму выплатят зарегистрированным жителям и фактически проживающим людям в случае подтопления жилья в момент объявления режима ЧС. 75 тысяч рублей каждому пострадавшему выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч рублей — при полной утрате имущества. Кроме того, будут организованы выплаты на ремонт и восстановление жилья.

«Материальная помощь будет оказана жителям населенных пунктов, в которых объявлена чрезвычайна ситуация в границах территорий, обозначенных муниципальными нормативными правовыми актами. С заявлениями необходимо обращаться в органы социальной защиты», — добавили в пресс-служюе минсоца. До этого момента в каждый подтопленный дом придет комиссия.

В Челябинской области после затяжных ливней часть территорий оказались подтоплены. Людей эвакуировали, на месте работают комиссии.

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В Челябинской области начались выплаты жителям, утратишим имущество после ливней. Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «В Челябинской области начались выплаты жителям населенных пунктов, пострадавших от проливных дождей. По поручению Губернатора Алексея Текслера гражданам будет оказана материальная помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минсоца уточнили, что размеры компенсации начинаются от 20 тысяч рублей. Такую сумму выплатят зарегистрированным жителям и фактически проживающим людям в случае подтопления жилья в момент объявления режима ЧС. 75 тысяч рублей каждому пострадавшему выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, 150 тысяч рублей — при полной утрате имущества. Кроме того, будут организованы выплаты на ремонт и восстановление жилья. «Материальная помощь будет оказана жителям населенных пунктов, в которых объявлена чрезвычайна ситуация в границах территорий, обозначенных муниципальными нормативными правовыми актами. С заявлениями необходимо обращаться в органы социальной защиты», — добавили в пресс-служюе минсоца. До этого момента в каждый подтопленный дом придет комиссия. В Челябинской области после затяжных ливней часть территорий оказались подтоплены. Людей эвакуировали, на месте работают комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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