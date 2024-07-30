В Челябинске в Ленинском районе на улице Грозненской строительная машина грейдер, которая устраняла потоп, повредила водную трубу. Теперь вода из трубы льется с сильным напором вверх, затапливая все вокруг, сообщила 30 июля читатель URA.RU.
«30 июля 2024 года грейдер, который ездил, трубу задел. Все рвануло, бомбанул, молодец», — сообщила URA.RU читатель.
В Ленинском районе из-за проливных дождей до сих пор остаются затоплены многоэтажки и весь частный сектор. На его спасение брошена вся техника. Она работает на улице Новороссийской. Локальные подтопления наблюдаются в поселках Береговой, Сельмаш, КПЗиС. В этом же районе на базе школы открыт пункт временного размещения для пострадавших от подтопления.
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