Мэру Челябинска Котовой показали куда отправлять людей в случае затопления. Фото, видео

26 июля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Спальные места в ПВР расположены в школьном спортзале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Мэру Челябинска Наталья Котовой 26 июля показали пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших от ливневого подтопления жилья. Пункт развернули в здании школы № 75 на Энергетиков 17, там же сейчас проходит совещание оперативного штаба вместе с главой города. Также Котова проинспектировала общую ситуацию на улицах Ленинского района, передает корреспондент URA.RU. «Проведено заседание оперативного штаба, рядом с ситуацией, которая у нас организовалась на улице Энергетиков, где произошло подтопление домов из-за дождей. Организован пункт временного размещения школе №75, где подготовлены спальные места. Также есть пункт медицинской помощи. Жителям подтопленных территорий и группам риска, которые не могут или не хотят покидать свои дома будет предоставляться на дом горячее питание и лекарства», — сообщила URA.RU мэр Наталья Котова. На совещании оперштаба замглавы по хозяйству Александр Астахов заявил, что в зоне подтопления находятся восемь домов на пересечении улиц Энергетиков, Кронштадтской и Батумской. А развернувшейся ПВР готов принимать до 70 человек, но при необходимости будет расширяться. Котова уточнила, что сейчас организована откачка воды на Копейском шоссе, также ведется работа по добавлению машин, которые будут откачивать воду на улице Энергетиков. Восстановление электричества в доме на Энергетиков 8 произойдет только после осушения подвала. Также Наталья Котова, сообщила о том, что помощь в ликвидации подтоплений по всему городу будет осуществлять МЧС. Далее глава города проверила условия содержания в ПВР, осмотрела спальные места, размещенные в спортзале медицинский пункт. Она пообщалась с жителями, которые уже эвакуировались в здание школы. Котова рассказала им, что службы спасения будут передавать необходимые вещи из подтопленых квартир. URA.RU также сообщает, что Ленинский район Челябинска страдает от затопления больше всего. Пешеходы не могут пройти по улицам залитым дождем, а транспорт застревает в воде. Сейчас URA.RU также ведет онлайн-трансляцию и демонстрирует последствия природного катаклизма. В здании школы, где расположился ПВР провели совещание оперштаба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэру Челябинска Наталья Котовой 26 июля показали пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших от ливневого подтопления жилья. Пункт развернули в здании школы № 75 на Энергетиков 17, там же сейчас проходит совещание оперативного штаба вместе с главой города. Также Котова проинспектировала общую ситуацию на улицах Ленинского района, передает корреспондент URA.RU. «Проведено заседание оперативного штаба, рядом с ситуацией, которая у нас организовалась на улице Энергетиков, где произошло подтопление домов из-за дождей. Организован пункт временного размещения школе №75, где подготовлены спальные места. Также есть пункт медицинской помощи. Жителям подтопленных территорий и группам риска, которые не могут или не хотят покидать свои дома будет предоставляться на дом горячее питание и лекарства», — сообщила URA.RU мэр Наталья Котова. На совещании оперштаба замглавы по хозяйству Александр Астахов заявил, что в зоне подтопления находятся восемь домов на пересечении улиц Энергетиков, Кронштадтской и Батумской. А развернувшейся ПВР готов принимать до 70 человек, но при необходимости будет расширяться. Котова уточнила, что сейчас организована откачка воды на Копейском шоссе, также ведется работа по добавлению машин, которые будут откачивать воду на улице Энергетиков. Восстановление электричества в доме на Энергетиков 8 произойдет только после осушения подвала. Также Наталья Котова, сообщила о том, что помощь в ликвидации подтоплений по всему городу будет осуществлять МЧС. Далее глава города проверила условия содержания в ПВР, осмотрела спальные места, размещенные в спортзале медицинский пункт. Она пообщалась с жителями, которые уже эвакуировались в здание школы. Котова рассказала им, что службы спасения будут передавать необходимые вещи из подтопленых квартир. URA.RU также сообщает, что Ленинский район Челябинска страдает от затопления больше всего. Пешеходы не могут пройти по улицам залитым дождем, а транспорт застревает в воде. Сейчас URA.RU также ведет онлайн-трансляцию и демонстрирует последствия природного катаклизма.