В полиции назвали истинные причины смерти челябинцев во время наводнения. Видео

Найденные при потопе челябинцы умерли от сердечной недостаточности и алкоголя

30 июля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

В полиции разобрались в причинах смерти найденных во время потопа челябинев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что двое жителей региона погибли в результате наводнения. По словам замначальника полиции областного главка Александра Картуесова, в Коркино мужчина скончался в результате сердечной недостаточности, в Сатке — от алкогольной интоксикации. «Распространяется непроверенная информация об обнаружении утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная. В городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, в Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации», — отметил Картуесов. По его словам, вся информация о причинах смерти подтверждена судебно-медицинской экспертизой. Все соответствующие исследования имеются. Ранее сообщалось, что во время потопа в регионе погибло два человека. Оба тела были найдены в подтопленных домах. Следов насильственной смерти на них не обнаружили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что двое жителей региона погибли в результате наводнения. По словам замначальника полиции областного главка Александра Картуесова, в Коркино мужчина скончался в результате сердечной недостаточности, в Сатке — от алкогольной интоксикации. «Распространяется непроверенная информация об обнаружении утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная. В городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, в Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации», — отметил Картуесов. По его словам, вся информация о причинах смерти подтверждена судебно-медицинской экспертизой. Все соответствующие исследования имеются. Ранее сообщалось, что во время потопа в регионе погибло два человека. Оба тела были найдены в подтопленных домах. Следов насильственной смерти на них не обнаружили.