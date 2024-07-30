В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что двое жителей региона погибли в результате наводнения. По словам замначальника полиции областного главка Александра Картуесова, в Коркино мужчина скончался в результате сердечной недостаточности, в Сатке — от алкогольной интоксикации.
«Распространяется непроверенная информация об обнаружении утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная. В городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, в Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации», — отметил Картуесов.
По его словам, вся информация о причинах смерти подтверждена судебно-медицинской экспертизой. Все соответствующие исследования имеются.
Ранее сообщалось, что во время потопа в регионе погибло два человека. Оба тела были найдены в подтопленных домах. Следов насильственной смерти на них не обнаружили.
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