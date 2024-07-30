В полиции назвали истинные причины смерти челябинцев во время наводнения. Видео

Найденные при потопе челябинцы умерли от сердечной недостаточности и алкоголя
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Суд. Кетово. Курган , полиция, канвой
В полиции разобрались в причинах смерти найденных во время потопа челябинев Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что двое жителей региона погибли в результате наводнения. По словам замначальника полиции областного главка Александра Картуесова, в Коркино мужчина скончался в результате сердечной недостаточности, в Сатке — от алкогольной интоксикации.

«Распространяется непроверенная информация об обнаружении утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная. В городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, в Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации», — отметил Картуесов.

По его словам, вся информация о причинах смерти подтверждена судебно-медицинской экспертизой. Все соответствующие исследования имеются.

Ранее сообщалось, что во время потопа в регионе погибло два человека. Оба тела были найдены в подтопленных домах. Следов насильственной смерти на них не обнаружили.

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В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что двое жителей региона погибли в результате наводнения. По словам замначальника полиции областного главка Александра Картуесова, в Коркино мужчина скончался в результате сердечной недостаточности, в Сатке — от алкогольной интоксикации. «Распространяется непроверенная информация об обнаружении утонувших жителей в Коркино и Сатке. Эта информация неверная. В городе Коркино человек умер от сердечной недостаточности, в Сатке смерть наступила в результате алкогольной интоксикации», — отметил Картуесов. По его словам, вся информация о причинах смерти подтверждена судебно-медицинской экспертизой. Все соответствующие исследования имеются. Ранее сообщалось, что во время потопа в регионе погибло два человека. Оба тела были найдены в подтопленных домах. Следов насильственной смерти на них не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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