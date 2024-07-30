В центре Челябинска мужчина напал с ножом на подростка

В Челябинске на набережной реки Миасс пьяный мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, злоумышленника оперативно задержали.
«Оперативно прибывшие на место полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Там отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Жизни подростка ничего не угрожает. По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу юноше.
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