30 июля 2024

В центре Челябинска мужчина напал с ножом на подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу подростка Фото:

В Челябинске на набережной реки Миасс пьяный мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, злоумышленника оперативно задержали.

«Оперативно прибывшие на место полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Там отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Жизни подростка ничего не угрожает. По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу юноше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на набережной реки Миасс пьяный мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, злоумышленника оперативно задержали. «Оперативно прибывшие на место полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Жизни подростка ничего не угрожает. По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу юноше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...