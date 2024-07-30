Происшествия Криминал В центре Челябинска мужчина напал с ножом на подростка 31 июля 2024 в 09:38 Размер текста - 17 + По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на набережной реки Миасс пьяный мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, злоумышленника оперативно задержали. «Оперативно прибывшие на место полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Жизни подростка ничего не угрожает. По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу юноше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске на набережной реки Миасс пьяный мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, злоумышленника оперативно задержали. «Оперативно прибывшие на место полицейские по приметам, указанным свидетелями, задержали подозреваемого 1973 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Жизни подростка ничего не угрожает. По предварительным данным, мужчина воткнул нож в ногу юноше. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям