Молодой свердловчанин, ставший врачом, рассказал о работе в пермской глубинке

Выпускник Пермского государственного медуниверситета Павел Шестаков, приехавший на учебу из Нижнего Тагила (Свердловская область), решил остаться в Пермском крае. Молодой врач получил единовременные выплаты по региональным программам. Сейчас он работает в больнице города Чусового анестезиологом-реаниматологом. Шестаков признался, что его профессия «очень ответственная», а город и его жители ему «очень понравились», говорится в telegram-канале министерства здравоохранения Прикамья.
«Павел Шестаков, анестезиолог-реаниматолог Чусовской больницы им. В.Г. Любимова, начал работать в медучреждении Пермского края в 2023 году после окончания ординатуры в ПГМУ. Получив единовременные выплаты, молодой специалист должен отработать в Чусовской больницей не менее пяти лет. И Павел отвечает, что для него это не проблема: „Я готов работать в Чусовом, мне очень нравится и город, и люди“», — приводит слова молодого врача пресс-служба краевого минздрава.
Шестаков является участником двух программ: федеральной «Земский доктор» и региональной «Медицинские кадры Прикамья». По его признанию, стать медиком он решил, поскольку в школе хорошо усваивал химию и биологию. Ранее URA.RU рассказывало о молодом пермском стоматологе Егоре Жильцове, который решился на переезд из краевой столицы в сельскую больницу.
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