Подготовка восстановленной школы к учебе и работа автолавок: главное о визите Кириенко в ЛНР

Кириенко посетил Северодонецк в ЛНР, чтобы узнать состояние социальных объектов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кириенко сергей
Сергей Кириенко посетил социальные объекты Северодонецка Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил город Северодонецк (ЛНР), где изучил работу автолавок и их ассортимент, осмотрел местный Дворец Культуры и его оборудование, ознакомился с ходом подготовки пострадавшей от обстрела средней школы №11 к новому учебному году, изучил центральную городскую больницу и вручил медикам благодарственные письма. Детали о визите Кириенко в ЛНР опубликовал глава региона Леонид Пасечник. Главные события этой поездки — в материале URA.RU.

Автолавки

Кириенко в ходе визита ознакомился с работой автолавок (автомобилей, которые оборудованы для торговли с него, — прим. URA.RU). Это был важный аспект, поскольку Северодонецк находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Минпромторг РФ поставил пять автомобилей для обеспечения жителей необходимыми товарами. Кириенко ознакомился с ассортиментом автолавок и ценами на продукты, в том числе на хлеб, крупы, молочные и колбасные изделия, которые значительно дешевле своих аналогов в стационарных магазинах.

Дворец культуры

Следующий объект, который посетил Кириенко — местный Дворец культуры. Ранее он сильно пострадал в ходе боевых действий. В 2024 году в нем был завершен капремонт, осуществляемый на деньги федерального бюджета РФ. После этого в ДК организовали 12 коллективов народного творчества, а местную библиотеку, в которой, по данным главы Северодонецка Николая Моргунова, работники прятали от украинских солдат русскоязычные книги, за год посетили 18 тысяч человек.

файл
Кириенко посетил несколько мест Северодонецка: автолавки, Дворец культуры, школу и центральную больницу
Фото:

Средняя школа №11

К новому учебному году готовится средняя школа №11, спортивный зал которой был разрушен в ходе обстрелов ВСУ и впоследствии отремонтирован ППК «Единый заказчик» за счет средств федерального бюджета. Также в школе провели ремонт пищеблока, оснастив его современным оборудованием. В настоящий момент там идет косметический ремонт и облагораживание площадки перед школой. К учебному году здесь планируют оборудовать лаборатории по химии, биологии и физике, а также собственную метеостанцию.

Центральная больница

Северодонецкая центральная городская многопрофильная больница, посещенная Кириенко, было неоднократно целенаправленно обстреляна ВСУ. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Заместитель администрации пообщался с пациентами терапевтического корпуса, которые поинтересовались возможностью получения горячего питания. Восстановлением пищеблока в этом корпусе занимается Ингушетия и планирует закончить работы до конца года.

Также проводит работы и ППК «Единый заказчик» за средства из федерального бюджета. Она заканчивает ремонт женской консультации и инфекционного отделения. К осени планируется завершить восстановление детской поликлиники и детского соматического корпуса.

Вручение писем медикам

В ходе своего визита Кириенко вручил медикам благодарственные письма, в которых президент РФ Владимир Путин отметил их самоотверженный и добросовестный труд. Награды получили: два фельдшера подстанции скорой помощи, старшая медсестра травматологического отделения, а также медсестра перевязочного отделения центральной городской многопрофильной больницы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил город Северодонецк (ЛНР), где изучил работу автолавок и их ассортимент, осмотрел местный Дворец Культуры и его оборудование, ознакомился с ходом подготовки пострадавшей от обстрела средней школы №11 к новому учебному году, изучил центральную городскую больницу и вручил медикам благодарственные письма. Детали о визите Кириенко в ЛНР опубликовал глава региона Леонид Пасечник. Главные события этой поездки — в материале URA.RU. Кириенко в ходе визита ознакомился с работой автолавок (автомобилей, которые оборудованы для торговли с него, — прим. URA.RU). Это был важный аспект, поскольку Северодонецк находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Минпромторг РФ поставил пять автомобилей для обеспечения жителей необходимыми товарами. Кириенко ознакомился с ассортиментом автолавок и ценами на продукты, в том числе на хлеб, крупы, молочные и колбасные изделия, которые значительно дешевле своих аналогов в стационарных магазинах. Следующий объект, который посетил Кириенко — местный Дворец культуры. Ранее он сильно пострадал в ходе боевых действий. В 2024 году в нем был завершен капремонт, осуществляемый на деньги федерального бюджета РФ. После этого в ДК организовали 12 коллективов народного творчества, а местную библиотеку, в которой, по данным главы Северодонецка Николая Моргунова, работники прятали от украинских солдат русскоязычные книги, за год посетили 18 тысяч человек. К новому учебному году готовится средняя школа №11, спортивный зал которой был разрушен в ходе обстрелов ВСУ и впоследствии отремонтирован ППК «Единый заказчик» за счет средств федерального бюджета. Также в школе провели ремонт пищеблока, оснастив его современным оборудованием. В настоящий момент там идет косметический ремонт и облагораживание площадки перед школой. К учебному году здесь планируют оборудовать лаборатории по химии, биологии и физике, а также собственную метеостанцию. Северодонецкая центральная городская многопрофильная больница, посещенная Кириенко, было неоднократно целенаправленно обстреляна ВСУ. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Заместитель администрации пообщался с пациентами терапевтического корпуса, которые поинтересовались возможностью получения горячего питания. Восстановлением пищеблока в этом корпусе занимается Ингушетия и планирует закончить работы до конца года. Также проводит работы и ППК «Единый заказчик» за средства из федерального бюджета. Она заканчивает ремонт женской консультации и инфекционного отделения. К осени планируется завершить восстановление детской поликлиники и детского соматического корпуса. В ходе своего визита Кириенко вручил медикам благодарственные письма, в которых президент РФ Владимир Путин отметил их самоотверженный и добросовестный труд. Награды получили: два фельдшера подстанции скорой помощи, старшая медсестра травматологического отделения, а также медсестра перевязочного отделения центральной городской многопрофильной больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...