Подготовка восстановленной школы к учебе и работа автолавок: главное о визите Кириенко в ЛНР

Кириенко посетил Северодонецк в ЛНР, чтобы узнать состояние социальных объектов

31 июля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил социальные объекты Северодонецка Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил город Северодонецк (ЛНР), где изучил работу автолавок и их ассортимент, осмотрел местный Дворец Культуры и его оборудование, ознакомился с ходом подготовки пострадавшей от обстрела средней школы №11 к новому учебному году, изучил центральную городскую больницу и вручил медикам благодарственные письма. Детали о визите Кириенко в ЛНР опубликовал глава региона Леонид Пасечник. Главные события этой поездки — в материале URA.RU. Автолавки Кириенко в ходе визита ознакомился с работой автолавок (автомобилей, которые оборудованы для торговли с него, — прим. URA.RU). Это был важный аспект, поскольку Северодонецк находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Минпромторг РФ поставил пять автомобилей для обеспечения жителей необходимыми товарами. Кириенко ознакомился с ассортиментом автолавок и ценами на продукты, в том числе на хлеб, крупы, молочные и колбасные изделия, которые значительно дешевле своих аналогов в стационарных магазинах. Дворец культуры Следующий объект, который посетил Кириенко — местный Дворец культуры. Ранее он сильно пострадал в ходе боевых действий. В 2024 году в нем был завершен капремонт, осуществляемый на деньги федерального бюджета РФ. После этого в ДК организовали 12 коллективов народного творчества, а местную библиотеку, в которой, по данным главы Северодонецка Николая Моргунова, работники прятали от украинских солдат русскоязычные книги, за год посетили 18 тысяч человек. Кириенко посетил несколько мест Северодонецка: автолавки, Дворец культуры, школу и центральную больницу Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Средняя школа №11 К новому учебному году готовится средняя школа №11, спортивный зал которой был разрушен в ходе обстрелов ВСУ и впоследствии отремонтирован ППК «Единый заказчик» за счет средств федерального бюджета. Также в школе провели ремонт пищеблока, оснастив его современным оборудованием. В настоящий момент там идет косметический ремонт и облагораживание площадки перед школой. К учебному году здесь планируют оборудовать лаборатории по химии, биологии и физике, а также собственную метеостанцию. Центральная больница Северодонецкая центральная городская многопрофильная больница, посещенная Кириенко, было неоднократно целенаправленно обстреляна ВСУ. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Заместитель администрации пообщался с пациентами терапевтического корпуса, которые поинтересовались возможностью получения горячего питания. Восстановлением пищеблока в этом корпусе занимается Ингушетия и планирует закончить работы до конца года. Также проводит работы и ППК «Единый заказчик» за средства из федерального бюджета. Она заканчивает ремонт женской консультации и инфекционного отделения. К осени планируется завершить восстановление детской поликлиники и детского соматического корпуса. Вручение писем медикам В ходе своего визита Кириенко вручил медикам благодарственные письма, в которых президент РФ Владимир Путин отметил их самоотверженный и добросовестный труд. Награды получили: два фельдшера подстанции скорой помощи, старшая медсестра травматологического отделения, а также медсестра перевязочного отделения центральной городской многопрофильной больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил город Северодонецк (ЛНР), где изучил работу автолавок и их ассортимент, осмотрел местный Дворец Культуры и его оборудование, ознакомился с ходом подготовки пострадавшей от обстрела средней школы №11 к новому учебному году, изучил центральную городскую больницу и вручил медикам благодарственные письма. Детали о визите Кириенко в ЛНР опубликовал глава региона Леонид Пасечник. Главные события этой поездки — в материале URA.RU. Кириенко в ходе визита ознакомился с работой автолавок (автомобилей, которые оборудованы для торговли с него, — прим. URA.RU). Это был важный аспект, поскольку Северодонецк находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Минпромторг РФ поставил пять автомобилей для обеспечения жителей необходимыми товарами. Кириенко ознакомился с ассортиментом автолавок и ценами на продукты, в том числе на хлеб, крупы, молочные и колбасные изделия, которые значительно дешевле своих аналогов в стационарных магазинах. Следующий объект, который посетил Кириенко — местный Дворец культуры. Ранее он сильно пострадал в ходе боевых действий. В 2024 году в нем был завершен капремонт, осуществляемый на деньги федерального бюджета РФ. После этого в ДК организовали 12 коллективов народного творчества, а местную библиотеку, в которой, по данным главы Северодонецка Николая Моргунова, работники прятали от украинских солдат русскоязычные книги, за год посетили 18 тысяч человек. К новому учебному году готовится средняя школа №11, спортивный зал которой был разрушен в ходе обстрелов ВСУ и впоследствии отремонтирован ППК «Единый заказчик» за счет средств федерального бюджета. Также в школе провели ремонт пищеблока, оснастив его современным оборудованием. В настоящий момент там идет косметический ремонт и облагораживание площадки перед школой. К учебному году здесь планируют оборудовать лаборатории по химии, биологии и физике, а также собственную метеостанцию. Северодонецкая центральная городская многопрофильная больница, посещенная Кириенко, было неоднократно целенаправленно обстреляна ВСУ. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Заместитель администрации пообщался с пациентами терапевтического корпуса, которые поинтересовались возможностью получения горячего питания. Восстановлением пищеблока в этом корпусе занимается Ингушетия и планирует закончить работы до конца года. Также проводит работы и ППК «Единый заказчик» за средства из федерального бюджета. Она заканчивает ремонт женской консультации и инфекционного отделения. К осени планируется завершить восстановление детской поликлиники и детского соматического корпуса. В ходе своего визита Кириенко вручил медикам благодарственные письма, в которых президент РФ Владимир Путин отметил их самоотверженный и добросовестный труд. Награды получили: два фельдшера подстанции скорой помощи, старшая медсестра травматологического отделения, а также медсестра перевязочного отделения центральной городской многопрофильной больницы.