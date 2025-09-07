Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, спортсмен входил в организованную группу, которая вымогала деньги у криптотрейдеров под угрозой уголовного преследования. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам.
Четинбаг является мастером спорта международного класса, неоднократным победителем престижных международных турниров в России и Азии. До ареста успешный спортсмен планировал открыть собственную школу единоборств, но теперь ему грозит уголовное наказание за серьезные преступления. Подробнее о том, кто такой Четинбаг, — в материале URA.RU.
За что задержали и арестовали Четинбага: детали уголовного дела
Четинбаг был задержан в Москве 28 августа после того, как пытался скрыться от следственных органов и был объявлен в федеральный розыск. В отношении него и его предполагаемых сообщников возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, Четинбаг входил в организованную группу, состоящую из действующих и бывших сотрудников полиции. Они вымогали крупные суммы у криптотрейдеров и предпринимателей, работающих с цифровыми активами, угрожая уголовным преследованием за якобы содействие терроризму. Общий ущерб, по данным следствия, превысил четыре миллиона рублей.
Один из пострадавших дал показания против Четинбага, опасаясь за свою безопасность, и попросил суд заключить обвиняемого и других фигурантов под стражу во избежание давления. Эти причины стали основанием для ареста Четинбага.
Кто такой Эмин Четинбаг: биография и спортивная карьера
Эмин Четинбаг — российский спортсмен, мастер спорта международного класса, чемпион мира по тхэквондо. Он родился в спортивной семье: отец — мастер спорта по боксу, а мама всегда была главным мотиватором и поддержкой для сына. В спорт Эмин пришел в возрасте четырех лет, сначала занимался вольной борьбой, но вскоре выбрал тхэквондо, где проявил себя как одаренный и целеустремленный боец. Уже в подростковом возрасте он осознанно решил строить профессиональную карьеру, начал брать индивидуальные занятия для совершенствования техники и навыков.
Среди главных достижений Четинбага — победа на чемпионате мира по тхэквондо ГТФ в 2023 году в Бишкеке, где он завоевал золото в личных масоги и командных поединках. В 2024 году на международном турнире «Жемчужина Киргизии» он завоевал бронзу в масоги, золото в командных соревнованиях и чемпионский пояс в профессиональном бою. В том же году на чемпионате Азии в Ташкенте Четинбаг выиграл золото в масоги, внеся значительный вклад в победу сборной России. В апреле 2025 года на чемпионате России он вновь подтвердил свой уровень, выиграв два золота в масоги.
Подготовка и формула успеха
К подготовке к соревнованиям Четинбаг всегда относился максимально серьезно. Его тренировочный график включал две–три сессии в день: утренний бег, тренажерный зал, вечерние спарринги, обязательные восстановительные процедуры в бассейне и бане. Большое внимание спортсмен уделял сбалансированному питанию и дисциплине. Сам Четинбаг неоднократно подчеркивал, что его формула успеха — это сочетание усердных тренировок, дисциплины, характера и умения слушать тренера. По его словам, главное не то, чтобы не падать, а чтобы уметь вставать и идти к своей цели.
Образование, тренерская деятельность и планы на будущее
Эмин учится в Московском государственном университете спорта и туризма. Помимо собственной спортивной карьеры, он начал тренировать детей и уже может похвастаться первыми успехами своих воспитанников на московских соревнованиях. В будущем Четинбаг планировал открыть собственную школу тхэквондо для детей и профессионалов.
Личные качества и взгляды на жизнь
Четинбаг всегда отмечал, что спорт стал для него школой жизни. Основные качества, которые он приобрел благодаря тхэквондо, — это дисциплина, сила характера, умение добиваться целей и не сдаваться перед трудностями. Среди своих наставников он особо выделяет роль тренеров — Ольги Волковой, Анны Субботиной, Дениса Марцевича, Владислава Телятникова и Антона Назарова, которым благодарен за вклад в свои успехи.
Увлечения
Помимо спорта, Эмин интересуется психологией, активно читает литературу по саморазвитию и мотивации. Он уделяет большое внимание физической подготовке, тренировкам на свежем воздухе, поддерживает здоровый образ жизни и старается вдохновлять этим своих учеников.
