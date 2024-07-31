Бастрыкин взялся за ДТП с самокатчиком сбившем ребенка в Екатеринбурге

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Мальчика сбил 17-летний самокатчик, который до этого никогда не привлекался (архивное фото)
Мальчика сбил 17-летний самокатчик, который до этого никогда не привлекался (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге, в котором на электросамокате сбили маленького ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

"В средствах массовой информации сообщается, что 30 июля подросток, передвигаясь на самокате, совершил наезд на 5-летнего мальчика в центре Екатеринбурга. Малолетний госпитализирован. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", —  говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Поручение отдано и. о. руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет отчитаться о ходе проверки.

Ранее URA.RU писало об аварии, в которой 17-летний самокатчик сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на детском самокате. Подросток арендовал его на свой аккаунт в Whoosh и ранее не привлекался к административной ответственности.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге, в котором на электросамокате сбили маленького ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ. "В средствах массовой информации сообщается, что 30 июля подросток, передвигаясь на самокате, совершил наезд на 5-летнего мальчика в центре Екатеринбурга. Малолетний госпитализирован. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", —  говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Поручение отдано и. о. руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет отчитаться о ходе проверки. Ранее URA.RU писало об аварии, в которой 17-летний самокатчик сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на детском самокате. Подросток арендовал его на свой аккаунт в Whoosh и ранее не привлекался к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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