Бастрыкин взялся за ДТП с самокатчиком сбившем ребенка в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге, в котором на электросамокате сбили маленького ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
"В средствах массовой информации сообщается, что 30 июля подросток, передвигаясь на самокате, совершил наезд на 5-летнего мальчика в центре Екатеринбурга. Малолетний госпитализирован. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
Поручение отдано и. о. руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет отчитаться о ходе проверки.
Ранее URA.RU писало об аварии, в которой 17-летний самокатчик сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на детском самокате. Подросток арендовал его на свой аккаунт в Whoosh и ранее не привлекался к административной ответственности.
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