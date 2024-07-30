В Екатеринбурге вечером 30 июля на улице Декабристов 17-летний самокатчик сбил 5-летнего ребенка, который ехал на детском самокате. Малыша госпитализировали. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Лицо, управляющее электросамокатом „WHOOSH“... не обеспечил постоянный контроль за движением СИМ и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигающегося во встречном направлении на детском самокате. В результате ДТП пострадал 5-летний пешеход… с травмами доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга», — сказано в telegram-канале ведомства.
Полицейские выяснили, что 17-летний житель Екатеринбурга управлял электросамокатом, взятым на свой аккаунт, и ранее не привлекался к административной ответственности. В ГИБДД подтвердили, что он был трезв в момент ДТП. Проведены необходимые процедуры на месте происшествия, включая замеры и составление документов.
Информация о нарушении ПДД будет направлена в Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для принятия мер общественного воздействия в отношении законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего. Также Госавтоинспекция напомнила о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности пользователями самокатов.
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