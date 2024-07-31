Челябинцам начали платить первые выплаты за подтопленные дома

Жители поселка Первоплановый в Ленинском
районе Челябинска начали получать 31 июля первую материальную помощь за полученный ущерб жилья в результате мегаливней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
«Сотрудники соцзащиты
совместно с депутатами продолжают обходы по домам в поселке Первоплановый,
чтобы оценить последствия подтоплений для оказания материальной помощи. Первые
выплаты пострадавшему населению начались уже сегодня. Спецкомиссия составила
акты об ущербе еще на 18 домов частного сектора в Ленинском районе», — сообщает
пресс-служба мэрии.
Отмечается, что в пункте временного размещения
по улице Энергетиков продолжают дежурить социальные работники, сотрудники
оперативных служб, спасатели. Идет доставка горячего питания и выдача
продуктовых наборов. В целях оперативного
приема сообщений по вопросам оказания материальной и социальной помощи открыта «горячая линия», номер телефона 729-82-13.
Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доклад о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска 30 июля, после публикации возмущенных жителей в СМИ. Бастрыкин дал поручение провести проверку по данному факту руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову.
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