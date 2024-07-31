31 июля 2024

Челябинцам начали платить первые выплаты за подтопленные дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аномальные ливни принесли беды челябинцам
Аномальные ливни принесли беды челябинцам Фото:

Жители поселка Первоплановый в Ленинском

районе Челябинска начали получать 31 июля первую материальную помощь за полученный ущерб жилья в результате мегаливней.  Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 

 «Сотрудники соцзащиты

совместно с депутатами продолжают обходы по домам в поселке Первоплановый,

чтобы оценить последствия подтоплений для оказания материальной помощи. Первые

выплаты пострадавшему населению начались уже сегодня. Спецкомиссия составила

акты об ущербе еще на 18 домов частного сектора в Ленинском районе», — сообщает

пресс-служба мэрии.

 Отмечается, что в пункте временного размещения

по улице Энергетиков продолжают дежурить социальные работники, сотрудники

оперативных служб, спасатели. Идет доставка горячего питания и выдача

продуктовых наборов. В целях оперативного

приема сообщений по вопросам оказания материальной и социальной помощи открыта «горячая линия», номер телефона 729-82-13.

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доклад о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска 30 июля, после публикации возмущенных жителей в СМИ. Бастрыкин дал поручение провести проверку по данному факту руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Первоплановый в Ленинском районе Челябинска начали получать 31 июля первую материальную помощь за полученный ущерб жилья в результате мегаливней.  Об этом сообщили в пресс-службе мэрии   «Сотрудники соцзащиты совместно с депутатами продолжают обходы по домам в поселке Первоплановый, чтобы оценить последствия подтоплений для оказания материальной помощи. Первые выплаты пострадавшему населению начались уже сегодня. Спецкомиссия составила акты об ущербе еще на 18 домов частного сектора в Ленинском районе», — сообщает пресс-служба мэрии.  Отмечается, что в пункте временного размещения по улице Энергетиков продолжают дежурить социальные работники, сотрудники оперативных служб, спасатели. Идет доставка горячего питания и выдача продуктовых наборов. В целях оперативного приема сообщений по вопросам оказания материальной и социальной помощи открыта «горячая линия», номер телефона 729-82-13. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доклад о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска 30 июля, после публикации возмущенных жителей в СМИ. Бастрыкин дал поручение провести проверку по данному факту руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...