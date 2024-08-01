К месту обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле направили вертолеты

01 августа 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

МЧС направило вертолеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом К месту обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле МЧС направило вертолеты. Об этом сообщает официальный telegrm-канал ведомства. «Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина взрыва связана с газом. Обрушились первый и второй подъезды. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К месту обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле МЧС направило вертолеты. Об этом сообщает официальный telegrm-канал ведомства. «Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина взрыва связана с газом. Обрушились первый и второй подъезды. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.