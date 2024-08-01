К месту обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле направили вертолеты

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МЧС направило вертолеты Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

К месту обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле МЧС направило вертолеты. Об этом сообщает официальный telegrm-канал ведомства.

«Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении.

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина взрыва связана с газом. Обрушились первый и второй подъезды. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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К месту обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле МЧС направило вертолеты. Об этом сообщает официальный telegrm-канал ведомства. «Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина взрыва связана с газом. Обрушились первый и второй подъезды. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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