К месту обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле направили вертолеты

МЧС направило вертолеты
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
К месту обрушения дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле МЧС направило вертолеты. Об этом сообщает официальный telegrm-канал ведомства.
«Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина взрыва связана с газом. Обрушились первый и второй подъезды. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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