Тагильчанка рассказала, что ее 12-летнюю сестру ищут под завалами дома

Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле ищут 12-летнюю девочку
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
12-летняя Камила может находиться под завалами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле ищут 12-летнюю девочку по имени Камила. Об этом URA.RU рассказала ее двоюродная сестра.

«Я была дома, прибежал папа и сказал, что у его сестры — моей тети — подъезд взорвался, и убежал. Я собралась и тоже побежала туда. Подъезд был уже обрушен. Там моя сестра Камила, ей 12 лет», — сказала собеседница агентства и заплакала.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек, они доставлены в больницы. На месте работает руководство региона и силовых структур.

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Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле ищут 12-летнюю девочку по имени Камила. Об этом URA.RU рассказала ее двоюродная сестра. «Я была дома, прибежал папа и сказал, что у его сестры — моей тети — подъезд взорвался, и убежал. Я собралась и тоже побежала туда. Подъезд был уже обрушен. Там моя сестра Камила, ей 12 лет», — сказала собеседница агентства и заплакала. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек, они доставлены в больницы. На месте работает руководство региона и силовых структур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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