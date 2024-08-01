Тагильчанка рассказала, что ее 12-летнюю сестру ищут под завалами дома

Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле ищут 12-летнюю девочку по имени Камила. Об этом URA.RU рассказала ее двоюродная сестра.
«Я была дома, прибежал папа и сказал, что у его сестры — моей тети — подъезд взорвался, и убежал. Я собралась и тоже побежала туда. Подъезд был уже обрушен. Там моя сестра Камила, ей 12 лет», — сказала собеседница агентства и заплакала.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек, они доставлены в больницы. На месте работает руководство региона и силовых структур.
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