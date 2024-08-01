Мэр Нижнего Тагила Пинаев назвал предварительную причину обрушения дома. Фото

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: предварительная причина обрушения дома — хлопок газа
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Под завалами дома остаются люди (архивное фото)
Под завалами дома остаются люди (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что причиной обрушения дома мог стать хлопок газа. Мэр также отметил, что на месте начался разбор поврежденных конструкций.

«Сегодня днём часть дома 81 по улице Сибирской обрушилась предположительно из-за хлопка газа. На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы», отметил Пинаев с места обрушения дома. Мэр сообщил, что спасатели разбирают обрушившиеся конструкции.

Число пострадавших от обрушения дома выросло до шести человек. На место ЧП направлены вертолеты. Под свой личный контроль происшествие взял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. URA.RU ведет прямую трансляцию с места ЧП.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Фото:
Фото с места обрушения дома в Нижнем Тагиле
Фото с места обрушения дома в Нижнем Тагиле
Фото:
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Фото:
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Фото:

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что причиной обрушения дома мог стать хлопок газа. Мэр также отметил, что на месте начался разбор поврежденных конструкций. «Сегодня днём часть дома 81 по улице Сибирской обрушилась предположительно из-за хлопка газа. На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы», отметил Пинаев с места обрушения дома. Мэр сообщил, что спасатели разбирают обрушившиеся конструкции. Число пострадавших от обрушения дома выросло до шести человек. На место ЧП направлены вертолеты. Под свой личный контроль происшествие взял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. URA.RU ведет прямую трансляцию с места ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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