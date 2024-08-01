Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев рассказал, что причиной обрушения дома мог стать хлопок газа. Мэр также отметил, что на месте начался разбор поврежденных конструкций.
«Сегодня днём часть дома 81 по улице Сибирской обрушилась предположительно из-за хлопка газа. На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы», отметил Пинаев с места обрушения дома. Мэр сообщил, что спасатели разбирают обрушившиеся конструкции.
Число пострадавших от обрушения дома выросло до шести человек. На место ЧП направлены вертолеты. Под свой личный контроль происшествие взял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. URA.RU ведет прямую трансляцию с места ЧП.
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