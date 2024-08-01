Полпред Якушев поручил помочь пострадавшим после обвала дома в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев взял под личный контроль спасательную операцию после обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщается в telegram-канале полпредства.
«Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Владимир Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — указано в посте канала «UrFO_INFO».
На место ЧП для координации действий направлен заместитель полпреда Александр Калиберда. По его словам, также будет организован пункт временного размещения для жителей поврежденного здания. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность граждан и устраняя последствия инцидента.
В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели. Все важные и актуальные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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