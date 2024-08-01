112: спасатели видят под обломками рухнувшего дома в Нижнем Тагиле еще два тела

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Из-за взрыва два подъезда оказались разрушены полностью Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами частично обрушившегося дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) находятся еще два человека без признаков жизни. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Спасатели видят под обломками рухнувшего дома еще два тела без признаков жизни. Пока к ним не смогли подобраться, возможно, люди еще живы», — говорится в сообщении.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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Под завалами частично обрушившегося дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) находятся еще два человека без признаков жизни. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «Спасатели видят под обломками рухнувшего дома еще два тела без признаков жизни. Пока к ним не смогли подобраться, возможно, люди еще живы», — говорится в сообщении. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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