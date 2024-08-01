Происшествия 112: спасатели видят под обломками рухнувшего дома в Нижнем Тагиле еще два тела 01 августа 2024 в 16:21 Размер текста - 17 + Из-за взрыва два подъезда оказались разрушены полностью Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами частично обрушившегося дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) находятся еще два человека без признаков жизни. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «Спасатели видят под обломками рухнувшего дома еще два тела без признаков жизни. Пока к ним не смогли подобраться, возможно, люди еще живы», — говорится в сообщении. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под завалами частично обрушившегося дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) находятся еще два человека без признаков жизни. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «Спасатели видят под обломками рухнувшего дома еще два тела без признаков жизни. Пока к ним не смогли подобраться, возможно, люди еще живы», — говорится в сообщении. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям