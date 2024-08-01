Спасатели извлекли 13-летнего мальчика и женщину из-под обломков обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео их спасения было размещено в официальном telegram-канале МЧС России.
По информации, полученной из опубликованного МЧС России видео, подросток и женщина были в сознании в момент спасения. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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