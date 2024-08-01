Появились кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео

Спасатели вытащили из-под завалов в Нижнем Тагиле 13-летнего мальчика и женщину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Трагедия произошла в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Спасатели извлекли 13-летнего мальчика и женщину из-под обломков обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео их спасения было размещено в официальном telegram-канале МЧС России.

По информации, полученной из опубликованного МЧС России видео, подросток и женщина были в сознании в момент спасения. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели извлекли 13-летнего мальчика и женщину из-под обломков обрушившегося дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Видео их спасения было размещено в официальном telegram-канале МЧС России. По информации, полученной из опубликованного МЧС России видео, подросток и женщина были в сознании в момент спасения. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...