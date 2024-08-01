Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили еще одну женщину. Видео

01 августа 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Под завалами могут находиться еще два человека Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Спасатели вытащили из-пол завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле еще одну женщину. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении. Ранее свердловский минздрав рассказывал о 16 пострадавших в результате ЧП, восемь из них — дети, они распределены по медучреждениям Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На текущий момент известно о трех погибших (официально подтверждены только два случая). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели вытащили из-пол завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле еще одну женщину. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении. Ранее свердловский минздрав рассказывал о 16 пострадавших в результате ЧП, восемь из них — дети, они распределены по медучреждениям Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На текущий момент известно о трех погибших (официально подтверждены только два случая).