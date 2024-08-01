Под завалами могут находиться еще два человека
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Спасатели вытащили из-пол завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле еще одну женщину. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении.
Ранее свердловский минздрав рассказывал о 16 пострадавших в результате ЧП, восемь из них — дети, они распределены по медучреждениям Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На текущий момент известно о трех погибших (официально подтверждены только два случая).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!