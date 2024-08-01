01 августа 2024

Из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили еще одну женщину. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Под завалами могут находиться еще два человека Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Спасатели вытащили из-пол завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле еще одну женщину. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении.

Ранее свердловский минздрав рассказывал о 16 пострадавших в результате ЧП, восемь из них — дети, они распределены по медучреждениям Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На текущий момент известно о трех погибших (официально подтверждены только два случая).

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Спасатели вытащили из-пол завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле еще одну женщину. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», — говорится в заявлении. Ранее свердловский минздрав рассказывал о 16 пострадавших в результате ЧП, восемь из них — дети, они распределены по медучреждениям Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На текущий момент известно о трех погибших (официально подтверждены только два случая).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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