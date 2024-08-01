«Аэрофлот» перевез рекордное количество пассажиров из Челябинска в Москву

Компания «Аэрофлот» в первом полугодии 2024 года перевезла рекордное количество пассажиров по направлению Москва — Челябинск — Москва. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«За первые шесть месяцев на собственных рейсах авиакомпания по направлению Москва — Челябинск — Москва перевезла 299 тысяч 710 пассажиров. Это на 79% больше, чем в первом полугодии 2023 года», — говорится на сайте компании «Аэрофлот».
Авиаперевозчик отмечает, что данное направление стало одним из самых популярных в России. Всего за первые шесть месяцев 2024 года авиакомпания перевезла 9,8 млн пассажиров.
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