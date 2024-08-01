01 августа 2024

«Аэрофлот» перевез рекордное количество пассажиров из Челябинска в Москву

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, двигатель самолета, авиакомпания аэрофлот
Перелетами из Челябинска в Москву воспользовались почти 300 тысяч пассажиров Фото:

Компания «Аэрофлот» в первом полугодии 2024 года перевезла рекордное количество пассажиров по направлению Москва — Челябинск — Москва. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«За первые шесть месяцев на собственных рейсах авиакомпания по направлению Москва — Челябинск — Москва перевезла 299 тысяч 710 пассажиров. Это на 79% больше, чем в первом полугодии 2023 года», — говорится на сайте компании «Аэрофлот».

Авиаперевозчик отмечает, что данное направление стало одним из самых популярных в России. Всего за первые шесть месяцев 2024 года авиакомпания перевезла 9,8 млн пассажиров.

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Компания «Аэрофлот» в первом полугодии 2024 года перевезла рекордное количество пассажиров по направлению Москва — Челябинск — Москва. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. «За первые шесть месяцев на собственных рейсах авиакомпания по направлению Москва — Челябинск — Москва перевезла 299 тысяч 710 пассажиров. Это на 79% больше, чем в первом полугодии 2023 года», — говорится на сайте компании «Аэрофлот». Авиаперевозчик отмечает, что данное направление стало одним из самых популярных в России. Всего за первые шесть месяцев 2024 года авиакомпания перевезла 9,8 млн пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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