01 августа 2024

В Тюмени на стройке погиб рабочий

На стройплощадке жилищного комплекса в Тюмени погиб мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб на строительной площадке нового ЖК Фото:

В Тюмени на строительной площадке жилищного комплекса погиб мужчина. Информацию об этом URU.RU подтвердила директор по коммуникациям Группы компаний «ИНКО» Дарья Якушева.

«На строительном участке погиб сотрудник подрядной организации. Которая работала с компанией в рамках исполнения договора подряда», — пояснили агентству в Группе компаний «ИНКО».

Там добавили, что на строительных объектах застройщика постоянно находятся инженеры по технике безопасности и охране труда. Они проводили предварительный инструктаж с сотрудниками подрядной организации. Данные об этом были внесены в специальный журнал учета.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во время строительства многоквартирного дома на улицы Кремлевская, 95 рабочий упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте.

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В Тюмени на строительной площадке жилищного комплекса погиб мужчина. Информацию об этом URU.RU подтвердила директор по коммуникациям Группы компаний «ИНКО» Дарья Якушева. «На строительном участке погиб сотрудник подрядной организации. Которая работала с компанией в рамках исполнения договора подряда», — пояснили агентству в Группе компаний «ИНКО». Там добавили, что на строительных объектах застройщика постоянно находятся инженеры по технике безопасности и охране труда. Они проводили предварительный инструктаж с сотрудниками подрядной организации. Данные об этом были внесены в специальный журнал учета. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во время строительства многоквартирного дома на улицы Кремлевская, 95 рабочий упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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