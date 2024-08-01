В Тюмени на стройке погиб рабочий

На стройплощадке жилищного комплекса в Тюмени погиб мужчина

02 августа 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб на строительной площадке нового ЖК Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени на строительной площадке жилищного комплекса погиб мужчина. Информацию об этом URU.RU подтвердила директор по коммуникациям Группы компаний «ИНКО» Дарья Якушева. «На строительном участке погиб сотрудник подрядной организации. Которая работала с компанией в рамках исполнения договора подряда», — пояснили агентству в Группе компаний «ИНКО». Там добавили, что на строительных объектах застройщика постоянно находятся инженеры по технике безопасности и охране труда. Они проводили предварительный инструктаж с сотрудниками подрядной организации. Данные об этом были внесены в специальный журнал учета. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во время строительства многоквартирного дома на улицы Кремлевская, 95 рабочий упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на строительной площадке жилищного комплекса погиб мужчина. Информацию об этом URU.RU подтвердила директор по коммуникациям Группы компаний «ИНКО» Дарья Якушева. «На строительном участке погиб сотрудник подрядной организации. Которая работала с компанией в рамках исполнения договора подряда», — пояснили агентству в Группе компаний «ИНКО». Там добавили, что на строительных объектах застройщика постоянно находятся инженеры по технике безопасности и охране труда. Они проводили предварительный инструктаж с сотрудниками подрядной организации. Данные об этом были внесены в специальный журнал учета. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени во время строительства многоквартирного дома на улицы Кремлевская, 95 рабочий упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте.