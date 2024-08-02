Школьник снимал видео и общался с друзьями под завалами дома в Нижнем Тагиле. Видео

03 августа 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Ребенок пять часов провел под завалами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Тринадцатилетний школьник снял видео под завалами дома в Нижнем Тагиле. Там он провел пять часов. За это время ему удалось дозвониться до мамы и пообщаться с одноклассниками. Информация об этом появилась в СМИ. Когда произошел взрыв, мальчик находился дома один. Он сидел на диване. Сам момент катастрофы он не помнит. После того, как пришел в себя, он обнаружил, что его ногу зажало обломками стены, однако ему удалось освободиться и связаться с мамой по телефону. «Когда мне мама сказала, что здание рухнуло, я очень испугался. Мне сразу стало жалко дорогие вещи, которые купили мне родители — ноутбук, самокат, велик, новые кроссовки. А еще я думал, куда делся Тиша (кот мальчика). Но я привел себя в чувство и стал ждать», — пишет «КП-Екатеринбург». Отмечается, что школьник находился под завалами пять часов. В течение этого времени он спал и общался с одноклассниками через чат. Когда он услышал голоса спасателей, начал кричать, чтобы его услышали. Сейчас школьник находится в больнице, но его обещают выписать в ближайшие дни. Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа. Согласно предварительным данным, произошло это из-за взрыва газа. По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. Спасательная операция завершилась поздним вечером 2 августа. Она продлилась более суток. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тринадцатилетний школьник снял видео под завалами дома в Нижнем Тагиле. Там он провел пять часов. За это время ему удалось дозвониться до мамы и пообщаться с одноклассниками. Информация об этом появилась в СМИ. Когда произошел взрыв, мальчик находился дома один. Он сидел на диване. Сам момент катастрофы он не помнит. После того, как пришел в себя, он обнаружил, что его ногу зажало обломками стены, однако ему удалось освободиться и связаться с мамой по телефону. «Когда мне мама сказала, что здание рухнуло, я очень испугался. Мне сразу стало жалко дорогие вещи, которые купили мне родители — ноутбук, самокат, велик, новые кроссовки. А еще я думал, куда делся Тиша (кот мальчика). Но я привел себя в чувство и стал ждать», — пишет «КП-Екатеринбург». Отмечается, что школьник находился под завалами пять часов. В течение этого времени он спал и общался с одноклассниками через чат. Когда он услышал голоса спасателей, начал кричать, чтобы его услышали. Сейчас школьник находится в больнице, но его обещают выписать в ближайшие дни. Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа. Согласно предварительным данным, произошло это из-за взрыва газа. По последним официальным данным, погибли десять человек, среди них есть дети. Спасательная операция завершилась поздним вечером 2 августа. Она продлилась более суток. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.