02 августа 2024

Артисты «Чайфа» по дороге в челябинский город предлагают фанатам разгадать ребус. Фото

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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, шахрин владимир, группа чайф
«Чайф» выступит в Трехгорном 3 августа (архивное фото) Фото:

Музыканты группы «Чайф», которые 3 августа выступят на Дне города в Трехгорном (Челябинская область), предлагают фанатам разгадать ребус. Головоломка размещена в telegram-канале группы.

«Сегодня рок-ребусы будем разгадывать в дороге: едем поздравить Трехгорный (Челябинская область) с днем рождения!» — говорится в сообщении. Некоторые фанаты предположили, что в ребусе зашифровано название песни «Дурные вести».

В ЗАТО Трехгорный 3 августа отмечается День города. Одним из подарков для горожан от Приборостроительного завода (ПСЗ) станет концерт легендарной группы «Чайф».

Вот такой ребус предложили разгадать артисты «Чайфа» перед концертом в Трехгорном
Вот такой ребус предложили разгадать артисты «Чайфа» перед концертом в Трехгорном

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Музыканты группы «Чайф», которые 3 августа выступят на Дне города в Трехгорном (Челябинская область), предлагают фанатам разгадать ребус. Головоломка размещена в telegram-канале группы. «Сегодня рок-ребусы будем разгадывать в дороге: едем поздравить Трехгорный (Челябинская область) с днем рождения!» — говорится в сообщении. Некоторые фанаты предположили, что в ребусе зашифровано название песни «Дурные вести». В ЗАТО Трехгорный 3 августа отмечается День города. Одним из подарков для горожан от Приборостроительного завода (ПСЗ) станет концерт легендарной группы «Чайф».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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