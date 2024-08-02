Музыканты группы «Чайф», которые 3 августа выступят на Дне города в Трехгорном (Челябинская область), предлагают фанатам разгадать ребус. Головоломка размещена в telegram-канале группы.
«Сегодня рок-ребусы будем разгадывать в дороге: едем поздравить Трехгорный (Челябинская область) с днем рождения!» — говорится в сообщении. Некоторые фанаты предположили, что в ребусе зашифровано название песни «Дурные вести».
В ЗАТО Трехгорный 3 августа отмечается День города. Одним из подарков для горожан от Приборостроительного завода (ПСЗ) станет концерт легендарной группы «Чайф».
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