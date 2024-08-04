Пермский миллиардер резко увеличил цену бывшего здания музея PERMM

Пермский холдинг «Сатурн-Р» продает бывшее здание музея PERMM

05 августа 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Бывшее здание музея подорожало на 140 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» повторно выставил на продажу бывшее здание музея современного искусства. Объект надвижимости на бульваре Гагарина, 24 предлагают купить 400 млн рублей. Ранее его продавали за 260 млн рублей. «Пpодажа здания и зeмельного участка. Город Пeрмь, Мотoвилихинcкий paйoн, бульвар Гaгарина, 24. Гoд постpoйки — 2008, три этажа, нежилое назначение. Находится в частной собственности. Преимущество является первая линия у дороги, обустроенные подъезды к зданию, близость остановок общественного транспорта. Цена — 400 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Музей PERMM арендовал у бизнесмена Александра Репина здание на бульваре Гагарина с 2014 года. В конце 2022 года договор аренды был продлен, при этом увеличилась цена. В 2023 году пермские власти решили перевезти музейную экспозицию в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Александр Репин заявлял, что освободившиеся площади на Бульваре Гагарина будет сдавать в аренду под элитный ресторан или частную клинику. В апреле 2023 года холдинг «Сатурн-Р» впервые выставил здание музея на продажу за 260 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» повторно выставил на продажу бывшее здание музея современного искусства. Объект надвижимости на бульваре Гагарина, 24 предлагают купить 400 млн рублей. Ранее его продавали за 260 млн рублей. «Пpодажа здания и зeмельного участка. Город Пeрмь, Мотoвилихинcкий paйoн, бульвар Гaгарина, 24. Гoд постpoйки — 2008, три этажа, нежилое назначение. Находится в частной собственности. Преимущество является первая линия у дороги, обустроенные подъезды к зданию, близость остановок общественного транспорта. Цена — 400 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Музей PERMM арендовал у бизнесмена Александра Репина здание на бульваре Гагарина с 2014 года. В конце 2022 года договор аренды был продлен, при этом увеличилась цена. В 2023 году пермские власти решили перевезти музейную экспозицию в здание автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Александр Репин заявлял, что освободившиеся площади на Бульваре Гагарина будет сдавать в аренду под элитный ресторан или частную клинику. В апреле 2023 года холдинг «Сатурн-Р» впервые выставил здание музея на продажу за 260 млн рублей.