Сергей Буяков (на фото справа) ознакомился с ходом реконструкции районной больницы Фото: Фото пресс-служба ЗСО © URA.RU

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков посетил Еманжелинскую районную больницу и лично познакомился с ходом ремонтных работ. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе заксобрания.

«По факту от старой больницы — только стены. Отремонтируют приемное отделение, травмпункт, кабинет эндоскопии, реанимационное и хирургическое отделения, операционную. В отделении реабилитации помимо прочего перепланируют санузлы для людей с ОВЗ, поставят новое оборудование и мебель. В здании будут полностью заменены все инженерные сети и коммуникации. Первый этап капитального ремонта затронет также модернизацию детской поликлиники и здания районной больницы в поселке Красногорский», — сообщил Буяков.

На ремонт главного корпуса больницы выделено 105 миллионов рублей. По проекту капитальный ремонт затронет около 2,5 тысячи квадратных метров. Это приемное отделение, травмпункт, кабинет эндоскопии, отделение реабилитации, которое получит новое оборудование, мебель. Перепланировка коснется санузлов, что очень важно для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Капремонт также идет в реанимационном отделении — новое отделение будет располагаться на первом этаже. На втором этаже — новое хирургическое отделение с палатами и современной операционной. В каждой палате будут установлены санузлы, чего не было раньше. В здании будут полностью заменены все инженерные сети и коммуникации. По словам главврача больницы Ринада Шахмарданова, изменений ждали жители всего района. Параллельно здесь ведут прием специалистов, уже привлечены узкие специалисты, в том числе и в рамках целевого набора.

«Такие масштабные преобразования — это важный шаг в создании комфортных условий для пациентов и медицинского персонала. Кроме того, идет комплектование больницы новейшим оборудованием и штатными единицами. Все эти обновления в значительной степени позволят улучшить и условия, и качество оказываемых услуг пациентам» — заявил Буяков.

Сергей Буяков убедился, что ремонт улучшит качество оказываемых медицинских услуг Фото: Фото пресс-служба ЗСО © URA.RU

От старого здания останутся только стены, наполнение больницы будет новым Фото: Фото пресс-служба ЗСО © URA.RU