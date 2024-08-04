Пермский музей покажет в «Хохловке» невиданные ранее дупли, прялки и рубели

Пермский краеведческий музей открывает новую выставку крестьянского быта

Предметы крестьянского быта прошлого покажут в «Хохловке» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский краеведческий музей готовит новую выставку, которая развернется на площадке архитектурного музея «Хохловка». Посетители в новой экспозиции увидят предметы крестьянского быта, которые ранее не выставлялись для широкой публики.

«В „Хохловке“ покажут ранее недоступные предметы из коллекции Пермского краеведческого музея. На выставке „КЛАДовая“ зрители увидят предметы крестьянского быта: ведра, бочки, дупли, прялки, рубели», — сообщает проектный офис «Пермь 300» в соцсети «ВКонтакте».

Эти предметы специалисты собирали во время экспедиций, которые проходят с 1950-х годов. На выставке также будут представлены полевые дневники участников экспедиций, их зарисовки и воспоминания. Откроется экспозиция 14 августа в соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода.