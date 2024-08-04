04 августа 2024

Пермский музей покажет в «Хохловке» невиданные ранее дупли, прялки и рубели

Пермский краеведческий музей открывает новую выставку крестьянского быта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр русской народной культуры «Лад». Ткацкая мастерская. Шадринск, прялка
Предметы крестьянского быта прошлого покажут в «Хохловке» (архивное фото) Фото:

Пермский краеведческий музей готовит новую выставку, которая развернется на площадке архитектурного музея «Хохловка». Посетители в новой экспозиции увидят предметы крестьянского быта, которые ранее не выставлялись для широкой публики.

«В „Хохловке“ покажут ранее недоступные предметы из коллекции Пермского краеведческого музея. На выставке „КЛАДовая“ зрители увидят предметы крестьянского быта: ведра, бочки, дупли, прялки, рубели», — сообщает проектный офис «Пермь 300» в соцсети «ВКонтакте».

Эти предметы специалисты собирали во время экспедиций, которые проходят с 1950-х годов. На выставке также будут представлены полевые дневники участников экспедиций, их зарисовки и воспоминания. Откроется экспозиция 14 августа в соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский краеведческий музей готовит новую выставку, которая развернется на площадке архитектурного музея «Хохловка». Посетители в новой экспозиции увидят предметы крестьянского быта, которые ранее не выставлялись для широкой публики. «В „Хохловке“ покажут ранее недоступные предметы из коллекции Пермского краеведческого музея. На выставке „КЛАДовая“ зрители увидят предметы крестьянского быта: ведра, бочки, дупли, прялки, рубели», — сообщает проектный офис «Пермь 300» в соцсети «ВКонтакте». Эти предметы специалисты собирали во время экспедиций, которые проходят с 1950-х годов. На выставке также будут представлены полевые дневники участников экспедиций, их зарисовки и воспоминания. Откроется экспозиция 14 августа в соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...