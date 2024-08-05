Под Екатеринбургом BMW сбила байкеров, водитель похож на гаишника. Видео

05 августа 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Авария произошла на минувших выходных (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа водитель BMW X6 сбил двоих мотоциклистов. По мнению очевидца, за рулем иномарки был мужчина, похожий на главу местного регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Игоря Самойлова. Впрочем, эту информацию URA.RU опровергли в ведомстве. «На аварии работало много гаишников. Нас минут 10-15 не пропускали, пришлось стоять. В стороне лежали два мотоцикла. С байкерами разбирался мужчина, который внешне похож на Самойлова. Но утверждать, что это он не могу», — сказал собеседник агентства. После случившего в соцсетях появилось видео с аварии, но затем его удалили. Так поступил telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Это следует из данных сервиса TGStat. По данным свердловской ГАИ, авария произошла возле дома №32/2 по ул. Чайковского. За рулем был 23-летний мужчина. Он врезался в байки, водители которых ожидали зеленого сигнала светофора. Ими управляли мужчины 24, 34 и 40 лет. В ДТП пострадала одна из пассажирок. После осмотра врачи отпустили ее. Как стало известно URA.RU, BMW записана на Жанну Б. Дозвониться до нее к моменту публикации заметки не получилось. Ее машиной в момент аварии управлял некий Александр — что еще раз подтверждает, что за рулем гаишника не было. Инспекторы проводят проверку по факту аварии, заключили в пресс-службе областной ГАИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа водитель BMW X6 сбил двоих мотоциклистов. По мнению очевидца, за рулем иномарки был мужчина, похожий на главу местного регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Игоря Самойлова. Впрочем, эту информацию URA.RU опровергли в ведомстве. «На аварии работало много гаишников. Нас минут 10-15 не пропускали, пришлось стоять. В стороне лежали два мотоцикла. С байкерами разбирался мужчина, который внешне похож на Самойлова. Но утверждать, что это он не могу», — сказал собеседник агентства. После случившего в соцсетях появилось видео с аварии, но затем его удалили. Так поступил telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Это следует из данных сервиса TGStat. По данным свердловской ГАИ, авария произошла возле дома №32/2 по ул. Чайковского. За рулем был 23-летний мужчина. Он врезался в байки, водители которых ожидали зеленого сигнала светофора. Ими управляли мужчины 24, 34 и 40 лет. В ДТП пострадала одна из пассажирок. После осмотра врачи отпустили ее. Как стало известно URA.RU, BMW записана на Жанну Б. Дозвониться до нее к моменту публикации заметки не получилось. Ее машиной в момент аварии управлял некий Александр — что еще раз подтверждает, что за рулем гаишника не было. Инспекторы проводят проверку по факту аварии, заключили в пресс-службе областной ГАИ.