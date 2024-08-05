В Верхней Пышме (Свердловская область) 3 августа водитель BMW X6 сбил двоих мотоциклистов. По мнению очевидца, за рулем иномарки был мужчина, похожий на главу местного регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Игоря Самойлова. Впрочем, эту информацию URA.RU опровергли в ведомстве.
«На аварии работало много гаишников. Нас минут 10-15 не пропускали, пришлось стоять. В стороне лежали два мотоцикла. С байкерами разбирался мужчина, который внешне похож на Самойлова. Но утверждать, что это он не могу», — сказал собеседник агентства.
После случившего в соцсетях появилось видео с аварии, но затем его удалили. Так поступил telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Это следует из данных сервиса TGStat.
По данным свердловской ГАИ, авария произошла возле дома №32/2 по ул. Чайковского. За рулем был 23-летний мужчина. Он врезался в байки, водители которых ожидали зеленого сигнала светофора. Ими управляли мужчины 24, 34 и 40 лет. В ДТП пострадала одна из пассажирок. После осмотра врачи отпустили ее.
Как стало известно URA.RU, BMW записана на Жанну Б. Дозвониться до нее к моменту публикации заметки не получилось. Ее машиной в момент аварии управлял некий Александр — что еще раз подтверждает, что за рулем гаишника не было. Инспекторы проводят проверку по факту аварии, заключили в пресс-службе областной ГАИ.
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