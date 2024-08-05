Главная переправа ЯНАО возобновила перевозку автомобилей

Очередь из авто на главной переправе ЯНАО начала уменьшаться
Паромная переправа Салехард — Лабытнанги возобновила перевозку автомобилей. Ранее она была доступна только для пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На паромной переправе Салехард — Лабытнанги в работе три парома. Перевозят легковые автомобили и пеших пассажиров», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее из-за сильного ветра на главной переправе перевозили только пассажиров. Машины выстроились в большую очередь.
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