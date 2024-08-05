Главная переправа ЯНАО возобновила перевозку автомобилей

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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
Очередь из авто на главной переправе ЯНАО начала уменьшаться Фото:

Паромная переправа Салехард — Лабытнанги возобновила перевозку автомобилей. Ранее она была доступна только для пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«На паромной переправе Салехард — Лабытнанги в работе три парома. Перевозят легковые автомобили и пеших пассажиров», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее из-за сильного ветра на главной переправе перевозили только пассажиров. Машины выстроились в большую очередь.

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Паромная переправа Салехард — Лабытнанги возобновила перевозку автомобилей. Ранее она была доступна только для пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «На паромной переправе Салехард — Лабытнанги в работе три парома. Перевозят легковые автомобили и пеших пассажиров», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее из-за сильного ветра на главной переправе перевозили только пассажиров. Машины выстроились в большую очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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