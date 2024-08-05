Бастрыкин требует возбудить дело против магнитогорского нарушителя ПДД

06 августа 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах по делу (архивное фото) Фото: Пресс-служба Государственной Думы Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против мужчины, который пьяным управлял машиной в Челябинской области. В салон в тот момент находился четырехлетний ребенок, добавили в пресс-службе ведомства. «В Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате он совершил ДТП и наехал на сотрудника полиции. В машине правонарушителя находился его четырехлетний сын», — пояснили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин потребовал от врид заместителя председателя СКР — руководителя Главного военного следственного управления Константина Корпусова возбудить уголовное дело. Также представить доклад об установленных обстоятельствах. Инцидент произошел в минувшие выходные в Магнитогорске. В дежурную часть города поступило сообщение, что по улицам опасно маневрирует автомобиль марки Mazda. На переднем сидении находился маленький ребенок. Прибывший экипаж Госавтоинспекции потребовал водителя остановить машину, но тот попытался скрыться. На одном из перекрестков врезался в другой автомобиль. Сотрудники полиции попытались задержать нарушителя, но тот включил заднюю скорость и наехал на инспектора, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчину задержали, подключив еще четыре экипажа ДПС. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его составлены протоколы по шести административным статьям. Ребенок не пострадал, его передали матери. Полицейскому медицинская помощь не понадобилась, он сразу вернулся к работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против мужчины, который пьяным управлял машиной в Челябинской области. В салон в тот момент находился четырехлетний ребенок, добавили в пресс-службе ведомства. «В Челябинской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате он совершил ДТП и наехал на сотрудника полиции. В машине правонарушителя находился его четырехлетний сын», — пояснили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин потребовал от врид заместителя председателя СКР — руководителя Главного военного следственного управления Константина Корпусова возбудить уголовное дело. Также представить доклад об установленных обстоятельствах. Инцидент произошел в минувшие выходные в Магнитогорске. В дежурную часть города поступило сообщение, что по улицам опасно маневрирует автомобиль марки Mazda. На переднем сидении находился маленький ребенок. Прибывший экипаж Госавтоинспекции потребовал водителя остановить машину, но тот попытался скрыться. На одном из перекрестков врезался в другой автомобиль. Сотрудники полиции попытались задержать нарушителя, но тот включил заднюю скорость и наехал на инспектора, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчину задержали, подключив еще четыре экипажа ДПС. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его составлены протоколы по шести административным статьям. Ребенок не пострадал, его передали матери. Полицейскому медицинская помощь не понадобилась, он сразу вернулся к работе.