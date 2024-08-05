Почему в Челябинске обвалились цены на земельные участки. Инфографика

В Челябинске более чем в два раза снизились цены на земельные участки

06 августа 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

В Челябинске в августе земельные участки продавались по 149 тысяч 200 рублей за сотку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске c 18 апреля по 1 августа 2024 года цены на земельные участки снизились на 214 тысяч 680 рублей. В настоящее время участки продают по 149 тысяч 200 рублей за сотку, следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске c 18 апреля по 1 августа 2024 года стоимость земель снизилась на 214 тысяч 680 рублей за сотку. Текущая стоимость земельных участков составляет 149 тысяч 200 рублей за сотку», — сообщается на сайте. Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на земельные участки снижаются в связи с тем, что уже середина строительного сезона, а также с непростой ситуацией на рынке недвижимости, связанной с отменой льготной ипотеки. Самые дешевые участки в городе по состоянию на 1 августа 2024 года можно приобрести за 150 тысяч рублей за объект. Как отмечали челябинские риелторы в апреле 2024 года, цены на земельные участки пошли вверх из-за высокого спроса, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке, в результате которого очень быстро выросли ставки по ипотеке на вторичное жилье. На тот момент минимальная стоимость земель в городе составляла 390 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей за объект. В Челябинске c 18 апреля по 1 августа 2024 года цены на земельные участки снизились в цене на 214 тысяч 680 рублей Инфографика: сайт Restate Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске c 18 апреля по 1 августа 2024 года цены на земельные участки снизились на 214 тысяч 680 рублей. В настоящее время участки продают по 149 тысяч 200 рублей за сотку, следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске c 18 апреля по 1 августа 2024 года стоимость земель снизилась на 214 тысяч 680 рублей за сотку. Текущая стоимость земельных участков составляет 149 тысяч 200 рублей за сотку», — сообщается на сайте. Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на земельные участки снижаются в связи с тем, что уже середина строительного сезона, а также с непростой ситуацией на рынке недвижимости, связанной с отменой льготной ипотеки. Самые дешевые участки в городе по состоянию на 1 августа 2024 года можно приобрести за 150 тысяч рублей за объект. Как отмечали челябинские риелторы в апреле 2024 года, цены на земельные участки пошли вверх из-за высокого спроса, спровоцированного дисбалансом на вторичном рынке, в результате которого очень быстро выросли ставки по ипотеке на вторичное жилье. На тот момент минимальная стоимость земель в городе составляла 390 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей за объект.