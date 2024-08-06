В ХМАО на мосту через Обь ограничили скорость движения из-за ремонта

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничили скорость движения транспорта из-за ремонта дорожного полотна. Управление автодорог Югры сообщило, что ограничение будет действовать с 20:00 6 августа 2024 года до окончания ремонтных работ.
«На автодорожном мосту имени Солохина В.Ф. в районе Сургута с 20:00 06 августа 2024 г. начнется выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы будут вести без введения перерывов в движении автотранспорта, с ограничением скоростного режима до окончания производства работ», — указано в публикации Управления автодорог Югры.
Ранее URA.RU писало, что на автодороге из Нефтеюганска в Сургут (ХМАО) вводится реверсивное движение автомобилей по мосту через Обь из-за ремонтных работ. Водителям рекомендуют следовать указаниям временных дорожных знаков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!