В ХМАО на мосту через Обь ограничили скорость движения из-за ремонта

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На мосту через Обь ограничили скорость движения транспорта
На мосту через Обь ограничили скорость движения транспорта Фото:

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничили скорость движения транспорта из-за ремонта дорожного полотна. Управление автодорог Югры сообщило, что ограничение будет действовать с 20:00 6 августа 2024 года до окончания ремонтных работ.

«На автодорожном мосту имени Солохина В.Ф. в районе Сургута с 20:00 06 августа 2024 г. начнется выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы будут вести без введения перерывов в движении автотранспорта, с ограничением скоростного режима до окончания производства работ», — указано в публикации Управления автодорог Югры.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге из Нефтеюганска в Сургут (ХМАО) вводится реверсивное движение автомобилей по мосту через Обь из-за ремонтных работ. Водителям рекомендуют следовать указаниям временных дорожных знаков.

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На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничили скорость движения транспорта из-за ремонта дорожного полотна. Управление автодорог Югры сообщило, что ограничение будет действовать с 20:00 6 августа 2024 года до окончания ремонтных работ. «На автодорожном мосту имени Солохина В.Ф. в районе Сургута с 20:00 06 августа 2024 г. начнется выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы будут вести без введения перерывов в движении автотранспорта, с ограничением скоростного режима до окончания производства работ», — указано в публикации Управления автодорог Югры. Ранее URA.RU писало, что на автодороге из Нефтеюганска в Сургут (ХМАО) вводится реверсивное движение автомобилей по мосту через Обь из-за ремонтных работ. Водителям рекомендуют следовать указаниям временных дорожных знаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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