В ХМАО летом вырос спрос на обслуживающий персонал

В ХМАО летом вырос спрос на услуги домашнего и обслуживающего персонала. Также компании стали активнее искать администраторов и работников автобизнеса. Всего на рынке в округе стало больше новых вакансий почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса HeadHunter.
«Работодатели ХМАО разместили в июле-начале августа более 13 тысяч вакансий, что на 27,8% больше, чем в том же периоде 2023 года. <…> Наибольшую динамику демонстрируют сферы: „административный персонал“ (год к году число вакансий для этих специалистов выросло на 89%) „домашний, обслуживающий персонал“ (+62,4%), „управление персоналом, тренинги“ (+39,3%), „транспорт, логистика, перевозки“ и „автомобильный бизнес“ (+38,3% в каждой)», — поделились с агентством эксперты.
Спрос также сохраняется на специалистов из сфер продаж, строительства, производства и логистики. Из-за нехватки персонала работодатели даже готовы улучшить условия труда или смягчить требования к кандидатам.
Ранее URA.RU сообщало о росте спроса в ХМАО на услуги системных администраторов. IT-специалистам предлагают зарплату в 70 тысяч рублей.
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