07 августа 2024

Свердловский солдат СВО расправился с бывшей женой на глазах у шестилетней дочки

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Мать солдата недоумевает, откуда у него в роковой вечер оказалось в руках оружие Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Боец СВО Константин М., которого сейчас ищут силовики города Богдановича и всей Свердловской области, расправился с бывшей супругой на глазах у шестилетней дочки. Это следует из рассказа матери солдата, которая общалась с журналистами.

Женщина объяснила, что 7 августа у нее и сына в гостях была его младшая дочь. Вечером за ней приехала мама — бывшая жена Константина. Она была не одна, а с новым мужем, за которого вышла замуж пять дней назад. Солдат вышел отдать им дочь, и тут же раздались выстрелы. Мужчина стрелял сопернику в лицо и ранил его, а бывшую супругу убил.

«Я услышала выстрел и побежала на улицу. Когда выскочила, она еще была жива, но уже хрипы были, вся в крови. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало», — объяснила мама бойца изданию Е1. Она не уточнила, где в этот момент был ребенок. Но из рассказа можно предположить, что девочка как минимум была рядом и могла стать свидетелем страшной сцены.

Предполагаемый убийца с места происшествия скрылся, где он находится сейчас — неизвестно. В Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Боец СВО Константин М., которого сейчас ищут силовики города Богдановича и всей Свердловской области, расправился с бывшей супругой на глазах у шестилетней дочки. Это следует из рассказа матери солдата, которая общалась с журналистами. Женщина объяснила, что 7 августа у нее и сына в гостях была его младшая дочь. Вечером за ней приехала мама — бывшая жена Константина. Она была не одна, а с новым мужем, за которого вышла замуж пять дней назад. Солдат вышел отдать им дочь, и тут же раздались выстрелы. Мужчина стрелял сопернику в лицо и ранил его, а бывшую супругу убил. «Я услышала выстрел и побежала на улицу. Когда выскочила, она еще была жива, но уже хрипы были, вся в крови. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало», — объяснила мама бойца изданию Е1. Она не уточнила, где в этот момент был ребенок. Но из рассказа можно предположить, что девочка как минимум была рядом и могла стать свидетелем страшной сцены. Предполагаемый убийца с места происшествия скрылся, где он находится сейчас — неизвестно. В Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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