Свердловский солдат СВО расправился с бывшей женой на глазах у шестилетней дочки

08 августа 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Мать солдата недоумевает, откуда у него в роковой вечер оказалось в руках оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Боец СВО Константин М., которого сейчас ищут силовики города Богдановича и всей Свердловской области, расправился с бывшей супругой на глазах у шестилетней дочки. Это следует из рассказа матери солдата, которая общалась с журналистами. Женщина объяснила, что 7 августа у нее и сына в гостях была его младшая дочь. Вечером за ней приехала мама — бывшая жена Константина. Она была не одна, а с новым мужем, за которого вышла замуж пять дней назад. Солдат вышел отдать им дочь, и тут же раздались выстрелы. Мужчина стрелял сопернику в лицо и ранил его, а бывшую супругу убил.



«Я услышала выстрел и побежала на улицу. Когда выскочила, она еще была жива, но уже хрипы были, вся в крови. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало», — объяснила мама бойца изданию Е1. Она не уточнила, где в этот момент был ребенок. Но из рассказа можно предположить, что девочка как минимум была рядом и могла стать свидетелем страшной сцены. Предполагаемый убийца с места происшествия скрылся, где он находится сейчас — неизвестно. В Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО Константин М., которого сейчас ищут силовики города Богдановича и всей Свердловской области, расправился с бывшей супругой на глазах у шестилетней дочки. Это следует из рассказа матери солдата, которая общалась с журналистами. Женщина объяснила, что 7 августа у нее и сына в гостях была его младшая дочь. Вечером за ней приехала мама — бывшая жена Константина. Она была не одна, а с новым мужем, за которого вышла замуж пять дней назад. Солдат вышел отдать им дочь, и тут же раздались выстрелы. Мужчина стрелял сопернику в лицо и ранил его, а бывшую супругу убил. «Я услышала выстрел и побежала на улицу. Когда выскочила, она еще была жива, но уже хрипы были, вся в крови. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало», — объяснила мама бойца изданию Е1. Она не уточнила, где в этот момент был ребенок. Но из рассказа можно предположить, что девочка как минимум была рядом и могла стать свидетелем страшной сцены. Предполагаемый убийца с места происшествия скрылся, где он находится сейчас — неизвестно. В Богдановиче объявлен план «Перехват». Следить за ЧП в режиме реального времени можно в онлайн-трансляции URA.RU.