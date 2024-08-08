В Ленинском районе Челябинска 8 августа завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству. Это касается жилых многоквартирных домов на улицах Энергетиков и Кронштадской, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В зоне подтопления в Ленинском районе сегодня завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству. Подключены дома на улицах Энергетиков и Кронштадской», — сообщается в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что на данный момент продолжается откачка воды из подвалов, осушение, очистка дворов и проездов, а также дезинфекция. Задействованы все возможные спецслужбы, в том числе МЧС. Кроме того, ситуация находится под постоянным контролем главы города Челябинска Натальи Котовой.
В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. В целом по региону на контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС.
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