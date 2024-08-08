Все дома в зоне подтопления в Ленинском районе Челябинска подключены к электричеству. Фото

Дома в зоне подтопления в Ленинском районе Челябинска подключили к электричеству
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Подключены все дома на улицах Энергетиков и Кронштадской
Подключены все дома на улицах Энергетиков и Кронштадской Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Ленинском районе Челябинска 8 августа завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству. Это касается жилых многоквартирных домов на улицах Энергетиков и Кронштадской, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В зоне подтопления в Ленинском районе сегодня завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству. Подключены дома на улицах Энергетиков и Кронштадской», — сообщается в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент продолжается откачка воды из подвалов, осушение, очистка дворов и проездов, а также дезинфекция. Задействованы все возможные спецслужбы, в том числе МЧС. Кроме того, ситуация находится под постоянным контролем главы города Челябинска Натальи Котовой.

В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. В целом по региону на контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Ленинском районе Челябинска 8 августа завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству
В Ленинском районе Челябинска 8 августа завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству
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В Ленинском районе Челябинска 8 августа завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству. Это касается жилых многоквартирных домов на улицах Энергетиков и Кронштадской, сообщили в пресс-службе мэрии. «В зоне подтопления в Ленинском районе сегодня завершены работы, которые позволили подключить все дома к электричеству. Подключены дома на улицах Энергетиков и Кронштадской», — сообщается в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, что на данный момент продолжается откачка воды из подвалов, осушение, очистка дворов и проездов, а также дезинфекция. Задействованы все возможные спецслужбы, в том числе МЧС. Кроме того, ситуация находится под постоянным контролем главы города Челябинска Натальи Котовой. В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. В целом по региону на контроле остается подтопление 220 частных жилых домов и 558 приусадебных участков, нарушение дорожного полотна на одном участке дороги. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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