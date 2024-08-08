Жителей Курской области призвали укрыться в надежных местах на фоне тревоги

09 августа 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Смирнов призвал жителей Курской области укрыться в безопасных местах Фото: Роман Наумов © URA.RU В Курской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность!», — написал Смирнов у себя в telegram-канале. Он также попросил местных жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон: в кладовой, ванной, коридоре. Находящихся на улице врио губернатора призвал пройти в укрытие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность!», — написал Смирнов у себя в telegram-канале. Он также попросил местных жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон: в кладовой, ванной, коридоре. Находящихся на улице врио губернатора призвал пройти в укрытие.