08 августа 2024

Жителей Курской области призвали укрыться в надежных местах на фоне тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День второй., смирнов алексей
Смирнов призвал жителей Курской области укрыться в безопасных местах Фото:

В Курской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!», — написал Смирнов у себя в telegram-канале. Он также попросил местных жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон: в кладовой, ванной, коридоре. Находящихся на улице врио губернатора призвал пройти в укрытие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Курская область: ракетная опасность!», — написал Смирнов у себя в telegram-канале. Он также попросил местных жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон: в кладовой, ванной, коридоре. Находящихся на улице врио губернатора призвал пройти в укрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...