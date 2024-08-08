В аварии обошлось без пострадавших
В Первоуральске днем 9 августа автомобилист на Subaru снес двери магазина «Пятерочка», заехав вовнутрь. Об этом рассказал очевидец аварии.
«„Пятерочка“ на Вайнера. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск» слова очевидца. Судя по видео, иномарка снесла всю входную группу магазина.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. Там пояснили, что водитель, двигаясь с большой скоростью, отвлекся, перепутав педали газа и тормоза. На месте аварии идет проверка.
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