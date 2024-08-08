08 августа 2024

В Первоуральске автомобиль въехал в «Пятерочку». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, гибдд, дпс
В аварии обошлось без пострадавших Фото:

В Первоуральске днем 9 августа автомобилист на Subaru снес двери магазина «Пятерочка», заехав вовнутрь. Об этом рассказал очевидец аварии.

«„Пятерочка“ на Вайнера. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск» слова очевидца. Судя по видео, иномарка снесла всю входную группу магазина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. Там пояснили, что водитель, двигаясь с большой скоростью, отвлекся, перепутав педали газа и тормоза. На месте аварии идет проверка.

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В Первоуральске днем 9 августа автомобилист на Subaru снес двери магазина «Пятерочка», заехав вовнутрь. Об этом рассказал очевидец аварии. «„Пятерочка“ на Вайнера. По предварительной информации, пострадавших нет», — передает telegram-канал «Телекомпания Первоуральск» слова очевидца. Судя по видео, иномарка снесла всю входную группу магазина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. Там пояснили, что водитель, двигаясь с большой скоростью, отвлекся, перепутав педали газа и тормоза. На месте аварии идет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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