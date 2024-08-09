Загородные дома в Челябинске оказались дороже коттеджей в Турции

«Челябинск, который смог»: дома в Челябинске оказались дороже коттеджей в Турции

10 августа 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Загородная недвижимость в Челябинске подобралась по ценникам к Турции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коттедж в Турции по стоимости оказался дешевле, чем загородный дом в Челябинске. Об этом, проведя анализ недвижимости, написал telegram-канал «Челябинск, который смог». «Так, дом на улице Приозерной в Челябинске квадратурой 130 метров продают за 9 миллионов 980 тысяч рублей. Аналогичный по площади дом в Турции предлагают купить желающим за 9 миллионов 742 тысячи рублей», — сообщает администратор сообщества, сравнивая стоимость недвижимости в Челябинске и в городах Турции. Так же коттедж в СНТ «Мичуринец» предлагается за 16 миллионов рублей, в то время, как в Турции сопоставимый по площади дом реализуется за 11 миллионов 295 тысяч рублей. Таким образом разница составляет 4,7 миллиона рублей. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в июле 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество предложений по аренде загородной недвижимости увеличилось на 51%. В среднем посуточная аренда частных домов на данный момент в городе составляет 7 тысяч 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коттедж в Турции по стоимости оказался дешевле, чем загородный дом в Челябинске. Об этом, проведя анализ недвижимости, написал telegram-канал «Челябинск, который смог». «Так, дом на улице Приозерной в Челябинске квадратурой 130 метров продают за 9 миллионов 980 тысяч рублей. Аналогичный по площади дом в Турции предлагают купить желающим за 9 миллионов 742 тысячи рублей», — сообщает администратор сообщества, сравнивая стоимость недвижимости в Челябинске и в городах Турции. Так же коттедж в СНТ «Мичуринец» предлагается за 16 миллионов рублей, в то время, как в Турции сопоставимый по площади дом реализуется за 11 миллионов 295 тысяч рублей. Таким образом разница составляет 4,7 миллиона рублей. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области в июле 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество предложений по аренде загородной недвижимости увеличилось на 51%. В среднем посуточная аренда частных домов на данный момент в городе составляет 7 тысяч 300 рублей.