Предложение загородной аренды в Челябинской области взлетело за год на 51%

В Челябинской области в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество предложений об аренде загородной недвижимости увеличилось на 51%. В среднем посуточная аренда частных домов на данный момент в городе составляет 7 тысяч 300 рублей, сообщиил 6 августа в пресс-службе «Авито Путешествия».
«На рынке посуточной аренды загородного жилья в Челябинске количество доступных объектов увеличилось на 51% по сравнению с июлем 2023 года. В среднем снять высокобюджетный коттедж на сутки в регионе можно за 7 тысяч 300 рублей», — сообщили в пресс-службе.
В целом по стране количество предложений выросло во всех регионах России. Сильнее всего выбор загородных объектов для посуточной аренды увеличился в Самарской области (в 2,4 раза), Омской области и Удмуртии (в 2,3 раза в каждом), Татарстане (в 2,2 раза) и Бурятии (в 2 раза).
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