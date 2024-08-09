Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска установили водителя, который осуществлял движение по тротуару около дома 28 по улице Макеева. За рулем иномарки оказался 24-летний мужчина.
«Водитель, управляя автомобилем BMW, осуществлял движение по тротуару, чем нарушил правила дорожного движения. Госавтоинспекторы установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности. С молодым человеком также была проведена профилактическая беседа о правилах дорожного движения», — отмечает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В ведомстве также обратились к гостям и жителям Челябинска. Там акцентировали внимание, что ставить на тротуарах авто запрещается. Если тротуар граничит с проезжей частью, парковать автомобиль можно, если только есть разрешающий дорожный знак.
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