Происшествия ДТП В Челябинске нашли водителя, который катался по тротуару. Фото 10 августа 2024 в 23:52 Размер текста - 17 + Водителю выписали административный штраф Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска установили водителя, который осуществлял движение по тротуару около дома 28 по улице Макеева. За рулем иномарки оказался 24-летний мужчина. «Водитель, управляя автомобилем BMW, осуществлял движение по тротуару, чем нарушил правила дорожного движения. Госавтоинспекторы установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности. С молодым человеком также была проведена профилактическая беседа о правилах дорожного движения», — отмечает пресс-служба городской Госавтоинспекции. В ведомстве также обратились к гостям и жителям Челябинска. Там акцентировали внимание, что ставить на тротуарах авто запрещается. Если тротуар граничит с проезжей частью, парковать автомобиль можно, если только есть разрешающий дорожный знак. Водитель припарковался рядом с лавочкой группа «Госавтоинспекция города Челябинска», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска установили водителя, который осуществлял движение по тротуару около дома 28 по улице Макеева. За рулем иномарки оказался 24-летний мужчина. «Водитель, управляя автомобилем BMW, осуществлял движение по тротуару, чем нарушил правила дорожного движения. Госавтоинспекторы установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности. С молодым человеком также была проведена профилактическая беседа о правилах дорожного движения», — отмечает пресс-служба городской Госавтоинспекции. В ведомстве также обратились к гостям и жителям Челябинска. Там акцентировали внимание, что ставить на тротуарах авто запрещается. Если тротуар граничит с проезжей частью, парковать автомобиль можно, если только есть разрешающий дорожный знак. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям