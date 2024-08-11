В Санкт-Петербурге разгорелся крупный пожар

В Санкт-петербурге загорелся склад, на место прибыло 28 сотрудников МЧС
Загорелся склад в Московском районе Санкт-Петербурга. Пожарные уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь возгорания достигает 800 квадратных метров.
«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Московском районе горит склад на 800 квадратных метров», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. Там же сообщили, что для ликвидации возгорания на место ЧП прибыло 28 специалистов и шесть единиц техники.
По информации МЧС, пожар уже локализован. Пострадали два сотрудника склада, они доставлены в больницу.
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