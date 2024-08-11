В Санкт-Петербурге разгорелся крупный пожар

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В Санкт-петербурге загорелся склад, на место прибыло 28 сотрудников МЧС
В Санкт-петербурге загорелся склад, на место прибыло 28 сотрудников МЧС Фото:

Загорелся склад в Московском районе Санкт-Петербурга. Пожарные уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь возгорания достигает 800 квадратных метров.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Московском районе горит склад на 800 квадратных метров», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. Там же сообщили, что для ликвидации возгорания на место ЧП прибыло 28 специалистов и шесть единиц техники.

По информации МЧС, пожар уже локализован. Пострадали два сотрудника склада, они доставлены в больницу.

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Загорелся склад в Московском районе Санкт-Петербурга. Пожарные уже прибыли на место ЧП. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что площадь возгорания достигает 800 квадратных метров. «В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Московском районе горит склад на 800 квадратных метров», — отметили представители ведомства в своем telegram-канале. Там же сообщили, что для ликвидации возгорания на место ЧП прибыло 28 специалистов и шесть единиц техники. По информации МЧС, пожар уже локализован. Пострадали два сотрудника склада, они доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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