Челябинским студентам-программистам помогут найти работу с удобным графиком. Фото

11 августа 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Программистам помогут в трудоустройстве с удобным графиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская компания INTEC и АНО «Цифровые волонтеры» запускают сервис для трудоустройства студентов из сферы IT. Проект поможет молодым людям найти подработку или первое место работы с удобным графиком, сообщила URA.RU пресс-секретарь компании Дарья Голуб. «Масштабным проектом, который мы запустили совместно с платформой „Цифровые волонтеры“, стал сервис для трудоустройства студентов WorkerStart. Он поможет молодым людям найти первое место работы и стажировку, даже если нет опыта. Желающие смогут найти на сайте подработку с графиком, учитывающим учебную занятость», — сообщила URA.RU Голуб. Проект полностью разработан и работает в режиме beta — тестирования. Запустить его планируется уже в сентябре 2024 года. Впервые в истории челябинского IT-сообщества основатель компании INTEC Ярослав Голуб получил благодарность от Министра цифрового развития РФ Максута Шадаева Фото предоставлено Дарьей Голуб Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская компания INTEC и АНО «Цифровые волонтеры» запускают сервис для трудоустройства студентов из сферы IT. Проект поможет молодым людям найти подработку или первое место работы с удобным графиком, сообщила URA.RU пресс-секретарь компании Дарья Голуб. «Масштабным проектом, который мы запустили совместно с платформой „Цифровые волонтеры“, стал сервис для трудоустройства студентов WorkerStart. Он поможет молодым людям найти первое место работы и стажировку, даже если нет опыта. Желающие смогут найти на сайте подработку с графиком, учитывающим учебную занятость», — сообщила URA.RU Голуб. Проект полностью разработан и работает в режиме beta — тестирования. Запустить его планируется уже в сентябре 2024 года.