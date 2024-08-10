10 августа 2024

Челябинским студентам-программистам помогут найти работу с удобным графиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Клавиатура. Челябинск, клавиатура, программист, пальцы, геймер, компьютер, it-технологиии, игра, руки
Программистам помогут в трудоустройстве с удобным графиком Фото:

Челябинская компания INTEC и АНО «Цифровые волонтеры» запускают сервис для трудоустройства студентов из сферы IT. Проект поможет молодым людям найти подработку или первое место работы с удобным графиком, сообщила URA.RU пресс-секретарь компании Дарья Голуб.

«Масштабным проектом, который мы запустили совместно с платформой „Цифровые волонтеры“, стал сервис для трудоустройства студентов WorkerStart. Он поможет молодым людям найти первое место работы и стажировку, даже если нет опыта. Желающие смогут найти на сайте подработку с графиком, учитывающим учебную занятость», — сообщила URA.RU Голуб.

Проект полностью разработан и работает в режиме beta — тестирования. Запустить его планируется уже в сентябре 2024 года.

Впервые в истории челябинского IT-сообщества основатель компании INTEC Ярослав Голуб получил благодарность от Министра цифрового развития РФ Максута Шадаева
Впервые в истории челябинского IT-сообщества основатель компании INTEC Ярослав Голуб получил благодарность от Министра цифрового развития РФ Максута Шадаева

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская компания INTEC и АНО «Цифровые волонтеры» запускают сервис для трудоустройства студентов из сферы IT. Проект поможет молодым людям найти подработку или первое место работы с удобным графиком, сообщила URA.RU пресс-секретарь компании Дарья Голуб. «Масштабным проектом, который мы запустили совместно с платформой „Цифровые волонтеры“, стал сервис для трудоустройства студентов WorkerStart. Он поможет молодым людям найти первое место работы и стажировку, даже если нет опыта. Желающие смогут найти на сайте подработку с графиком, учитывающим учебную занятость», — сообщила URA.RU Голуб. Проект полностью разработан и работает в режиме beta — тестирования. Запустить его планируется уже в сентябре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...