Автобус №58 в Челябинске переходит на регулируемый тариф

Автобусный маршрут №58 ЧВВАКУШ-Чистопольская в Челябинске с 12 августа начнет работать на регулируемом тарифе. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«С 12 августа маршрут №58 переводим на регулируемый тариф. 18 автобусов малого класса будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Теперь к подвижному составу предъявляются дополнительные требования, такие как возможность безналичной оплаты проезда, включая использование транспортных карт. Также отображение маршрута будет происходить в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Карты».
Первый и последний рейсы автобуса №58 отправляются в 05:10 и 22:00 соответственно каждый день. С 1 ноября планируется замена автобусов малого класса на автобусы среднего класса, которые будут соответствовать повышенным требованиям.
В Челябинске ранее отменили работу маршрута №12 «Александра Шмакова — ЧТЗ». С 12 августа из-за нехватки транспорта и водителей работа маршрута прекращается.
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