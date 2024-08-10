10 августа 2024

Автобус №58 в Челябинске переходит на регулируемый тариф. Схема

Автобус №58 в Челябинске переходит на регулируемый тариф
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый и последний рейсы автобуса №58 отправляются в 05:10 и 22:00 Фото:

Автобусный маршрут №58 ЧВВАКУШ-Чистопольская в Челябинске с 12 августа начнет работать на регулируемом тарифе. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 12 августа маршрут №58 переводим на регулируемый тариф. 18 автобусов малого класса будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Теперь к подвижному составу предъявляются дополнительные требования, такие как возможность безналичной оплаты проезда, включая использование транспортных карт. Также отображение маршрута будет происходить в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Карты».

Первый и последний рейсы автобуса №58 отправляются в 05:10 и 22:00 соответственно каждый день. С 1 ноября планируется замена автобусов малого класса на автобусы среднего класса, которые будут соответствовать повышенным требованиям.

В Челябинске ранее отменили работу маршрута №12 «Александра Шмакова — ЧТЗ». С 12 августа из-за нехватки транспорта и водителей работа маршрута прекращается.

18 автобусов малого класса автобусного маршрута №58 будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно
18 автобусов малого класса автобусного маршрута №58 будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно

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Автобусный маршрут №58 ЧВВАКУШ-Чистопольская в Челябинске с 12 августа начнет работать на регулируемом тарифе. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «С 12 августа маршрут №58 переводим на регулируемый тариф. 18 автобусов малого класса будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Теперь к подвижному составу предъявляются дополнительные требования, такие как возможность безналичной оплаты проезда, включая использование транспортных карт. Также отображение маршрута будет происходить в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Карты». Первый и последний рейсы автобуса №58 отправляются в 05:10 и 22:00 соответственно каждый день. С 1 ноября планируется замена автобусов малого класса на автобусы среднего класса, которые будут соответствовать повышенным требованиям. В Челябинске ранее отменили работу маршрута №12 «Александра Шмакова — ЧТЗ». С 12 августа из-за нехватки транспорта и водителей работа маршрута прекращается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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