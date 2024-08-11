У главного в ХМАО бренда одежды сменился владелец

У первого в ХМАО бренда одежды «Емас» сменился владелец. Новым руководителем стала Кристина Коришина.
«С „Емасом“ мы связаны с самого начала его появления. Общую концепцию, идею и первую коллекцию мы продумывали вместе с Адамом и Сергеем (командой бренда), но потом в силу обстоятельств я отошла от дел. А когда в июне увидела объявление о том, что „Емас“ продается, то подумала, что это тот самый знак, что пора вернуться. Поделилась с мужем своими мыслями, он поддержал и вот теперь мы развиваем бренд в Нижневартовске», — поделилась с URA.RU Коришина.
Новый руководитель не будет кардинально менять концепцию бренда. Коришина планирует улучшить «Емас» за счет новых коллекций и коллабораций.
Бренд основал Адам Актимиров в 2019 году. Тогда в команде над проектом с ним работали Сергей Ставский и Кристина Коришина. «Нас было три человека, друзья, с едиными ценностями и видением, что необходимо молодежи, да и жителям ХМАО. Но в начале 2022 года я передал бренд Сергею Ставскому. Последние два года управлял он. Хотелось заняться чем-то помимо одежды. Кто-то назовет это перегоранием, а я скажу — устал. Делать как попало я не умею, неудачи воспринимаю очень серьезно, а они бывают. И вот недавно, Сергей передал „Емас“ Кристине. Я построил все технологические процессы, заложил дизайнерское и концептуальное решение в коллекциях. Ребята продолжают дальше развивать бренд, создавая новые коллекции», — рассказал агентству Актимиров.
В 2022 году «Емас» вошел в топ-100 лучших проектов России в сфере креативной индустрии. А экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова лично хвалила бренд и не раз появлялась на публике в его коллекциях.
Ранее URA.RU рассказывало, что бывшая чиновница из ХМАО Кристина Милевская создала собственный бренд одежды. Дизайнер утверждает, что ее производство отличается экологичностью.
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