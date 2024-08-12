Челябинцы три года живут в аварийном доме в ожидании расселения

12 августа 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Дом был признан аварийным в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители многоквартирного дома по улице Энергетиков в Челябинске три года живут в аварийном доме в ожидании расселения. Ситуацию с длительным непринятием мер взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что проверка была инициирована после жалобы жительницы дома на длительное ожидание расселения. Дом был построен в 1947 году, строение затоплено канализационными водами из-за ветхих коммуникаций. Кроме того, в доме протекает и обваливается крыша, появилась плесень, постоянно происходят аварии системы ЖКХ. Здание признано аварийным в 2021 году, сроки расселения установили до 2034 года, но жить в таком доме не представляется возможным, а благоустроенное жилье челябинцам предоставлено не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители многоквартирного дома по улице Энергетиков в Челябинске три года живут в аварийном доме в ожидании расселения. Ситуацию с длительным непринятием мер взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СКР добавили, что проверка была инициирована после жалобы жительницы дома на длительное ожидание расселения. Дом был построен в 1947 году, строение затоплено канализационными водами из-за ветхих коммуникаций. Кроме того, в доме протекает и обваливается крыша, появилась плесень, постоянно происходят аварии системы ЖКХ. Здание признано аварийным в 2021 году, сроки расселения установили до 2034 года, но жить в таком доме не представляется возможным, а благоустроенное жилье челябинцам предоставлено не было.