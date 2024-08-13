В Госдуме предложили отменить штрафы за забытые права для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Владислав Даванков вносит законопроект об отмене штрафов за забытые бумажные права Фото:

Вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков от фракции «Новые люди» предложил законодательную инициативу, направленную на облегчение жизни российских автомобилистов. Он вносит в палату парламента законопроект об отмене штрафов для водителей, у которых не оказалось с собой бумажного варианта водительского удостоверения, но есть его электронная версия на сервисе «Госуслуги авто».

«Вице-спикер Госдумы от „Новых людей“ Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные. Такой законопроект он вносит в Госдуму», — сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. Это позволит избежать административной ответственности за отсутствие физического документа при его наличии в цифровом формате.

В 2024 году для водителей произошло несколько изменений. В том числе камеры научились фиксировать новый вид нарушения ПДД, появилась возможность больше ошибаться при сдаче вождения, ужесточились требования для обладателей иностранных прав. О нововведениях для автолюбителей — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков от фракции «Новые люди» предложил законодательную инициативу, направленную на облегчение жизни российских автомобилистов. Он вносит в палату парламента законопроект об отмене штрафов для водителей, у которых не оказалось с собой бумажного варианта водительского удостоверения, но есть его электронная версия на сервисе «Госуслуги авто». «Вице-спикер Госдумы от „Новых людей“ Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные. Такой законопроект он вносит в Госдуму», — сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. Это позволит избежать административной ответственности за отсутствие физического документа при его наличии в цифровом формате. В 2024 году для водителей произошло несколько изменений. В том числе камеры научились фиксировать новый вид нарушения ПДД, появилась возможность больше ошибаться при сдаче вождения, ужесточились требования для обладателей иностранных прав. О нововведениях для автолюбителей — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...