В Госдуме предложили отменить штрафы за забытые права для водителей

13 августа 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Владислав Даванков вносит законопроект об отмене штрафов за забытые бумажные права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков от фракции «Новые люди» предложил законодательную инициативу, направленную на облегчение жизни российских автомобилистов. Он вносит в палату парламента законопроект об отмене штрафов для водителей, у которых не оказалось с собой бумажного варианта водительского удостоверения, но есть его электронная версия на сервисе «Госуслуги авто». «Вице-спикер Госдумы от „Новых людей“ Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные. Такой законопроект он вносит в Госдуму», — сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. Это позволит избежать административной ответственности за отсутствие физического документа при его наличии в цифровом формате. В 2024 году для водителей произошло несколько изменений. В том числе камеры научились фиксировать новый вид нарушения ПДД, появилась возможность больше ошибаться при сдаче вождения, ужесточились требования для обладателей иностранных прав. О нововведениях для автолюбителей — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков от фракции «Новые люди» предложил законодательную инициативу, направленную на облегчение жизни российских автомобилистов. Он вносит в палату парламента законопроект об отмене штрафов для водителей, у которых не оказалось с собой бумажного варианта водительского удостоверения, но есть его электронная версия на сервисе «Госуслуги авто». «Вице-спикер Госдумы от „Новых людей“ Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные. Такой законопроект он вносит в Госдуму», — сообщили ТАСС в пресс-службе фракции. Это позволит избежать административной ответственности за отсутствие физического документа при его наличии в цифровом формате. В 2024 году для водителей произошло несколько изменений. В том числе камеры научились фиксировать новый вид нарушения ПДД, появилась возможность больше ошибаться при сдаче вождения, ужесточились требования для обладателей иностранных прав. О нововведениях для автолюбителей — в материале URA.RU.